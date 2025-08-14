삼성, 올해 상반기 국내 스마트폰 시장 점유율 80% 넘겨

올해 7월까지 국내에서 판매된 스마트폰 10대 중 8대는 삼성전자 제품인 것으로 조사됐습니다.



시장조사업체 카운터포인트리서치가 발표한 잠정 집계를 보면 올해 1∼7월 국내 스마트폰 누적 판매량 점유율에서 삼성전자는 82%로 1위를 기록했고 애플은 18%로 뒤를 이었습니다.



국내 스마트폰 전체 판매량은 지난해 같은 기간보다 줄었지만, 삼성전자의 판매량은 늘면서 점유율이 지난해 같은 기간 대비 4%포인트 상승했습니다.



업체는 갤럭시 S25 시리즈의 꾸준한 판매와 지난달 출시된 갤럭시 Z 폴드7의 높은 초기 수요가 성장세를 견인했다고 분석했습니다.



또 가격은 전작 대비 10만 원 정도 인상됐지만, 높은 지원금 정책을 통해 소비자 부담을 일부 완화한 점도 판매 호조에 긍정적인 영향을 미친 것으로 봤습니다.



다만 하반기에는 애플의 신형 아이폰 17시리즈 출시로 시장 판도가 반전될 것으로 예상했습니다.



애플은 지난해부터 한국을 1차 출시국에 포함했고, 올해는 애플페이에 티머니를 도입시키는 등 한국 시장에 점차 집중하고 있습니다.



특히 애플에 대한 고객 충성도가 높아 애플이 신제품을 출시하는 9월부터는 삼성의 독주가 다소 주춤할 가능성이 크다고 분석했습니다.



다만 애플은 관세 영향으로 가격 인상이 불가피할 것으로 보고 이는 소비자 부담으로 작용해 전체 판매량이 지난해보다 다소 위축될 수도 있다고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 카운터포인트리서치 홈페이지 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!