국제

방북 러시아 하원의장 “쿠르스크 북한군 희생 잊지 않아”

입력 2025.08.14 (15:21) 수정 2025.08.14 (15:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

평양을 방문 중인 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원 의장이 14일 러시아에 파병된 북한 장병의 희생을 거론하며 “우리는 절대 잊지 않겠다”라고 말했다고 러시아 관영 리아노보스티 통신이 보도했습니다.

볼로딘 의장은 이날 평양에서 “여러분의 장병들이 (쿠르스크를) 구하러 왔다. 쿠르스크 해방을 위해 스스로를 희생했다”면서 이같이 밝혔습니다.

볼로딘 의장은 북한 최고인민회의의 초청으로 광복절 80주년 기념 행사 참여를 위해 하원 대표단을 이끌고 평양을 방문했습니다.

북한은 광복절을 ‘조국해방의 날’이라고 부르며 기념합니다.

우크라이나와 전쟁 중인 러시아는 한때 쿠르스크 지역을 빼앗겼으나 파병된 북한군의 지원으로 통제권을 되찾은 바 있습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 방북 러시아 하원의장 “쿠르스크 북한군 희생 잊지 않아”
    • 입력 2025-08-14 15:21:46
    • 수정2025-08-14 15:25:47
    국제
평양을 방문 중인 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원 의장이 14일 러시아에 파병된 북한 장병의 희생을 거론하며 “우리는 절대 잊지 않겠다”라고 말했다고 러시아 관영 리아노보스티 통신이 보도했습니다.

볼로딘 의장은 이날 평양에서 “여러분의 장병들이 (쿠르스크를) 구하러 왔다. 쿠르스크 해방을 위해 스스로를 희생했다”면서 이같이 밝혔습니다.

볼로딘 의장은 북한 최고인민회의의 초청으로 광복절 80주년 기념 행사 참여를 위해 하원 대표단을 이끌고 평양을 방문했습니다.

북한은 광복절을 ‘조국해방의 날’이라고 부르며 기념합니다.

우크라이나와 전쟁 중인 러시아는 한때 쿠르스크 지역을 빼앗겼으나 파병된 북한군의 지원으로 통제권을 되찾은 바 있습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”

국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.