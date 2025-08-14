[뉴스의 2면] ‘똑똑한 아기’ 집착하는 실리콘밸리 향한 경고

동영상 고정 취소

미국 실리콘밸리에서 똑똑한 아기를 향한 집착이 커지고 있다는 헤드라인입니다.



일부 스타트업들은 여러 배아의 유전자 검사 결과를 토대로 IQ 예측치를 측정해, 어떤 배아로 시험관 시술을 할지 예비 부모들이 선택할 수 있게 하는 서비스를 출시했습니다.



서비스 수요는 높은 편인데 비용은 스타트업별로 천차만별, 6천 달러에서 5만 달러, 우리 돈 약 8백만 원에서 7천만 원에 달합니다.



하버드 의대의 한 통계유전학자는 "실리콘밸리 사람들은 스스로를 똑똑하고 성공했으며 좋은 유전자를 가졌기 때문에 지금 자리에 있을 자격이 있다고 생각한다"면서 "이제 그들은 능력이나 성공을 자녀에게도 유전적으로 물려줄 수 있는 도구를 갖게 된 셈"이라고 말했습니다.



이처럼 IQ에 대한 집착이 논쟁을 불러왔으며 생명윤리학자들은 배아 유전자 검사에 대해 우려를 표하고 있다고 월스트리트저널은 전했는데요.



스탠퍼드 대학의 생명과학, 법학 센터장은 '이것이 공정한가?'라고 반문하며 "부자들이 유전적으로 우월한 계층을 만들어 세상을 지배하고, 나머지는 프롤레타리아가 되는 건 공상 과학소설과 같다"고 비판했습니다.



또 IQ 예측 모델을 개발한 예루살렘 히브리대 교수는 약 3~4점 정도 높은 점수를 얻을 수 있을 뿐이라며, "자녀를 천재로 만들 수는 없다"고 지적했습니다.



또 다른 전문가는 "가장 높은 IQ를 가진 배아를 선택하는 것은 동시에 자폐 스펙트럼 장애 위험이 가장 높은 배아를 선택하는 것과 같을 수 있다"고 경고했습니다.



