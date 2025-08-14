월드24

[뉴스의 2면] ‘똑똑한 아기’ 집착하는 실리콘밸리 향한 경고

입력 2025.08.14 (15:33) 수정 2025.08.14 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미국 재무장관 “9월에 0.5%P 내려야”…트럼프 “의장 후보 3~4명" 압축”

미국 재무장관 “9월에 0.5%P 내려야”…트럼프 “의장 후보 3~4명" 압축”
[뉴스의 2면] 인도 정치를 뒤흔든 ‘투표 도둑질’ 논란

[뉴스의 2면] 인도 정치를 뒤흔든 ‘투표 도둑질’ 논란

다음
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

월스트리스저널 소식으로 시작합니다.

미국 실리콘밸리에서 똑똑한 아기를 향한 집착이 커지고 있다는 헤드라인입니다.

일부 스타트업들은 여러 배아의 유전자 검사 결과를 토대로 IQ 예측치를 측정해, 어떤 배아로 시험관 시술을 할지 예비 부모들이 선택할 수 있게 하는 서비스를 출시했습니다.

서비스 수요는 높은 편인데 비용은 스타트업별로 천차만별, 6천 달러에서 5만 달러, 우리 돈 약 8백만 원에서 7천만 원에 달합니다.

하버드 의대의 한 통계유전학자는 "실리콘밸리 사람들은 스스로를 똑똑하고 성공했으며 좋은 유전자를 가졌기 때문에 지금 자리에 있을 자격이 있다고 생각한다"면서 "이제 그들은 능력이나 성공을 자녀에게도 유전적으로 물려줄 수 있는 도구를 갖게 된 셈"이라고 말했습니다.

이처럼 IQ에 대한 집착이 논쟁을 불러왔으며 생명윤리학자들은 배아 유전자 검사에 대해 우려를 표하고 있다고 월스트리트저널은 전했는데요.

스탠퍼드 대학의 생명과학, 법학 센터장은 '이것이 공정한가?'라고 반문하며 "부자들이 유전적으로 우월한 계층을 만들어 세상을 지배하고, 나머지는 프롤레타리아가 되는 건 공상 과학소설과 같다"고 비판했습니다.

또 IQ 예측 모델을 개발한 예루살렘 히브리대 교수는 약 3~4점 정도 높은 점수를 얻을 수 있을 뿐이라며, "자녀를 천재로 만들 수는 없다"고 지적했습니다.

또 다른 전문가는 "가장 높은 IQ를 가진 배아를 선택하는 것은 동시에 자폐 스펙트럼 장애 위험이 가장 높은 배아를 선택하는 것과 같을 수 있다"고 경고했습니다.

그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:이은빈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스의 2면] ‘똑똑한 아기’ 집착하는 실리콘밸리 향한 경고
    • 입력 2025-08-14 15:33:20
    • 수정2025-08-14 15:42:04
    월드24
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

월스트리스저널 소식으로 시작합니다.

미국 실리콘밸리에서 똑똑한 아기를 향한 집착이 커지고 있다는 헤드라인입니다.

일부 스타트업들은 여러 배아의 유전자 검사 결과를 토대로 IQ 예측치를 측정해, 어떤 배아로 시험관 시술을 할지 예비 부모들이 선택할 수 있게 하는 서비스를 출시했습니다.

서비스 수요는 높은 편인데 비용은 스타트업별로 천차만별, 6천 달러에서 5만 달러, 우리 돈 약 8백만 원에서 7천만 원에 달합니다.

하버드 의대의 한 통계유전학자는 "실리콘밸리 사람들은 스스로를 똑똑하고 성공했으며 좋은 유전자를 가졌기 때문에 지금 자리에 있을 자격이 있다고 생각한다"면서 "이제 그들은 능력이나 성공을 자녀에게도 유전적으로 물려줄 수 있는 도구를 갖게 된 셈"이라고 말했습니다.

이처럼 IQ에 대한 집착이 논쟁을 불러왔으며 생명윤리학자들은 배아 유전자 검사에 대해 우려를 표하고 있다고 월스트리트저널은 전했는데요.

스탠퍼드 대학의 생명과학, 법학 센터장은 '이것이 공정한가?'라고 반문하며 "부자들이 유전적으로 우월한 계층을 만들어 세상을 지배하고, 나머지는 프롤레타리아가 되는 건 공상 과학소설과 같다"고 비판했습니다.

또 IQ 예측 모델을 개발한 예루살렘 히브리대 교수는 약 3~4점 정도 높은 점수를 얻을 수 있을 뿐이라며, "자녀를 천재로 만들 수는 없다"고 지적했습니다.

또 다른 전문가는 "가장 높은 IQ를 가진 배아를 선택하는 것은 동시에 자폐 스펙트럼 장애 위험이 가장 높은 배아를 선택하는 것과 같을 수 있다"고 경고했습니다.

그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:이은빈
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”

국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.