경제

DL케미칼, 여천NCC에 1,500억원 대여…“대주주로 책임경영 실천”

입력 2025.08.14 (15:34) 수정 2025.08.14 (15:46)

자금난에 빠진 여천NCC에 대해 DL그룹이 자금 지원을 결정했습니다.

여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 50%씩 지분을 보유한 합작 석유화학 소재 기업입니다.

2022년부터 이어진 적자로 자금난을 겪고 있었는데, 이번 자금 지원 결정으로 당분간 숨통이 트일 것으로 보입니다.

DL그룹 지주사인 DL은 오늘 자회사인 DL케미칼이 이사회를 열고 여천NCC에 천5백억 원의 운영자금을 대여하기로 결정했다고 오늘(14일) 공시했습니다.

앞서 DL케미칼은 이 같은 자금 지원을 위해 DL 등을 대상으로 2천억 원 규모의 3자배정 유상증자를 결정한 바 있습니다. 이렇게 유상증자를 통해 DL에서 DL케미칼로 넘어간 자금 중 천5백억 원이 여천NCC에 대여되는 겁니다.

DL케미칼 관계자는 “여천NCC의 대주주로서 책임경영을 실천하겠다”며 “여천NCC의 정상화와 경쟁력 확보를 위해 최선을 다할 계획”이라고 밝혔습니다.

지난 3월 한화와 DL 측이 각각 천억 원씩 2천억 원의 자금을 지원했지만, 반년도 안돼 다시 유동성 위기가 불거지면서 여천NCC에 대한 자금 지원을 두고 두 그룹 간 다툼이 본격화됐습니다.

한화가 먼저 천5백억 원의 자금 지원을 결정한 상황에서 DL 측이 추가 지원 여부를 두고 신중한 태도를 보이는 등 자금 지원에 대한 입장이 갈리면서 두 그룹 간 신경전이 벌어진 겁니다.

이 과정에서 DL 측은 한화솔루션이 여천NCC에서 생산한 에틸렌을 구매하는 과정에서 ‘저가 수주’로 여천NCC 경영 상황을 악화시키고 있다고 지적했습니다.

이에 한화는 최근 여천NCC가 DL케미칼과의 거래로 인해 천억 원 규모의 추징금을 부과받았다는 사실까지 공개하며 DL 측의 ‘저가 수주’ 행태를 비판했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 여천NCC 홈페이지]

정재우
정재우 기자

