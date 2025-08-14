비대면 진료 환자 500만 명 육박…휴일·야간 취약시간 비중 높아

최근 5년간 492만 여명의 환자가 비대면으로 의료기관에서 진료를 받은 것으로 나타났습니다.



보건복지부 비대면 진료 시범 사업 자문단은 최근 10차 회의를 열고 이 같은 비대면 진료 현황 등에 대해 논의했습니다.



자문단이 2020년 2월부터 지난 2월까지 의료 기관 청구 자료를 분석한 결과, 의료기관 22,758곳에서 492만여 명의 환자가 비대면 진료를 받았습니다.



의료기관 유형별로 보면 의원급에서 이뤄진 비대면 진료가 94.2%로 대다수를 차지했고 병원급 의료기관 4.5%, 종합병원 1.2%, 상급종합병원 0.2% 순이었습니다.



또 2020년 2월부터 2023년 5월까지 코로나19 시기에 20,585곳에서 비대면 진료가 이뤄져 팬데믹 당시 집중된 것으로 나타났습니다.



특히 전체 비대면 진료의 15%가 휴일과 야간 등에 이뤄져 대면 진료(8%) 보다 취약 시간 활용 비중이 높았습니다.



비대면 진료가 이뤄진 질병별로 보면, 의원급 의료기관을 기준 고혈압이 19.3%로 가장 많았고 기관지염 10.5%, 당뇨병 9%로 뒤를 이어 만성질환 위주 진료가 많았던 것으로 나타났습니다.



비대면 초진 진료의 경우 기관지염, 비염, 감기 등 경증 위주로 이뤄졌습니다.



한편 이번 회의에서는 비대면 초진 허용 범위, 비급여 의약품 처방 규제, 약 배송 제도화 등에 대해 의료계, 환자단체, 소비자단체 등의 논의도 이뤄졌습니다.



현재 비대면 진료는 시범 사업 단계에서 제한적으로 이뤄지고 있는데, 국회에서 제도화를 위한 법안 논의가 예정돼 있습니다.



