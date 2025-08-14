월드24

[월드 플러스] 8살 자녀 ‘배달 알바’ 떠미는 중국 부모들, 내세운 이유가?

입력 2025.08.14 (15:36) 수정 2025.08.14 (15:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[오늘 한 컷] 영원한 봄의 도시 메데진…콜롬비아 꽃박람회

[오늘 한 컷] 영원한 봄의 도시 메데진…콜롬비아 꽃박람회
[월드 플러스] “어디 있나요?”…900억 원 호주 복권 당첨자를 찾습니다

[월드 플러스] “어디 있나요?”…900억 원 호주 복권 당첨자를 찾습니다

다음
지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.

최근 중국 일부 지역에서는 초등학교 저학년 어린이들이 음식 배달 아르바이트를 하는 문화가 논란이 되고 있다고 합니다.

한눈에 보기에도 어려 보이는 여자아이가 봉투를 들고 쪽지를 보면서 어딘가로 찾아갑니다.

음식 배달 아르바이트에 나선 건데요.

홍콩 사우스차이나모닝포스트는 중국 광둥성 선전시의 화창베이 지역에서 이처럼 초등학생들이 음식 배달을 하는 사례가 줄을 잇고 있다고 전했습니다.

대부분 10~12살인데, 8살 어린이가 배달을 하는 사례도 있었다고 덧붙였습니다.

이 어린이들은 QR 결제 코드를 목에 걸고 다니며 음식 배달 기사들을 도와 음식을 고객에게 전달하거나 위치를 파악하는 일을 하고 있다는데요.

어린이들은 이 대가로 배달원으로부터 건당 1~2위안, 우리 돈 약 200원에서 400원 정도를 받는다고 합니다.

사우스차이나모닝포스트는 어린이들이 배달 아르바이트에 나선 이유는 제각각이라면서, 음식점 주인의 자녀인 경우도 있지만, 부모가 자녀에게 사회 경험이나 근성 교육을 시키기 위해 직접 데리고 나온 사례도 있었다고 전했습니다.

일각에선 이를 두고 어린이들의 안전 문제 등 우려의 목소리도 나오고 있다는데요.

여러분의 생각은 어떠신가요?

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 8살 자녀 ‘배달 알바’ 떠미는 중국 부모들, 내세운 이유가?
    • 입력 2025-08-14 15:36:01
    • 수정2025-08-14 15:48:41
    월드24
지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.

최근 중국 일부 지역에서는 초등학교 저학년 어린이들이 음식 배달 아르바이트를 하는 문화가 논란이 되고 있다고 합니다.

한눈에 보기에도 어려 보이는 여자아이가 봉투를 들고 쪽지를 보면서 어딘가로 찾아갑니다.

음식 배달 아르바이트에 나선 건데요.

홍콩 사우스차이나모닝포스트는 중국 광둥성 선전시의 화창베이 지역에서 이처럼 초등학생들이 음식 배달을 하는 사례가 줄을 잇고 있다고 전했습니다.

대부분 10~12살인데, 8살 어린이가 배달을 하는 사례도 있었다고 덧붙였습니다.

이 어린이들은 QR 결제 코드를 목에 걸고 다니며 음식 배달 기사들을 도와 음식을 고객에게 전달하거나 위치를 파악하는 일을 하고 있다는데요.

어린이들은 이 대가로 배달원으로부터 건당 1~2위안, 우리 돈 약 200원에서 400원 정도를 받는다고 합니다.

사우스차이나모닝포스트는 어린이들이 배달 아르바이트에 나선 이유는 제각각이라면서, 음식점 주인의 자녀인 경우도 있지만, 부모가 자녀에게 사회 경험이나 근성 교육을 시키기 위해 직접 데리고 나온 사례도 있었다고 전했습니다.

일각에선 이를 두고 어린이들의 안전 문제 등 우려의 목소리도 나오고 있다는데요.

여러분의 생각은 어떠신가요?
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”

국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.