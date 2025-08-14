국민의힘 윤리위 “권영세·이양수, 징계 여부, 내달 4일 다시 논의”

국민의힘 윤리위원회가 대선 후보 교체를 주도한 권영세·이양수 의원에 대한 징계 여부를 다음 달 4일 다시 논의하기로 결정했습니다.



국민의힘 여상원 중앙윤리위원장은 오늘(14일) 서울 여의도 당사에서 기자들과 만나 “9월 4일 오전 10시 반에 다시 한번 모든 윤리위원이 모여 토론하기로 했다”고 밝혔습니다.



당초 윤리위는 두 의원에 대한 당무감사위원회의 ‘당원권 정지 3년’ 중징계 청구를 받아, 오늘 최종 징계 여부를 결정할 예정이었습니다.



여 위원장은 결론을 내지 못한 이유에 대해 “(후보 교체 시도가) 정치적인 결단에 따른 문제”라며 “법적인 결단이었으면 저희로서도 결론을 쉽게 낼 수 있었지만, 이건 ‘어떤 정치적인 견해를 취하느냐’에 따라 결론이 완전히 달라질 수 있는 문제여서 많은 격론이 있었다”고 설명했습니다.



이어 “윤리위원 몇 분이 아직 자기 생각을 정립할 수 없다(고 말해서) 9월 초에 이 주제만 가지고 끝장 토론을 보기로 했다”고 말했습니다.



여 위원장은 4일 당일에도 결론을 내지 못할 수 있다고 밝혔습니다.



그러면서 “지금 ‘징계를 하느냐 마느냐’ 문제부터 ‘징계한다면 수위가 어디까지냐’ 이 모든 것이 정해지지 않았다”고 덧붙였습니다.



후보 교체 시도 당시 비상대책위원장이었던 권영세 의원은 당무감사위원회의 ‘당원권 3년 정지’ 청구에 “수용할 수 없는 결정”이라고 밝혔고, 사무총장 겸 선관위원장이었던 이양수 의원은 “윤리위에서 바로잡아 줄 것”이라며 반발했습니다.



징계 대상에서 빠진 당시 원내대표, 권성동 의원도 “나도 징계위에 회부하라”, “당무감사위 결정은 자의적이고 편향됐다”고 비판했습니다.



