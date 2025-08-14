스포츠K

손흥민과 LAFC 감독이 13년 전 1대 1 상대였던 시절.gif

입력 2025.08.14 (15:38) 수정 2025.08.14 (15:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.


경기가 없는 날에도 연일 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC 구단의 소셜 미디어는 눈코 뜰 새 없이 바쁩니다. 쇼츠와 릴스 같은 숏폼 콘텐츠부터 긴 팟캐스트까지, '슈퍼스타' 손흥민의 일거수일투족을 거의 매일 같이 전하고 있습니다.

오늘(14일)은 손흥민이 LAFC 동료들과 첫 훈련 세션을 가졌다는 내용의 영상이 올라왔습니다. 시간은 50여 초로 짧은 영상이지만, 동료들이 손흥민을 반기고 손흥민 역시 언제나 그랬던 것처럼 웃으며 훈련을 시작하는 모습이 담겼습니다.

그중에 눈길을 끄는 장면이 있으니, 바로 LAFC의 사령탑인 스티븐 체룬돌로 감독이 손흥민을 선수단에 소개하면서 '옛날이야기'를 꺼내기 시작합니다.

"손흥민이 나를 제치고 골을 넣는 장면에 대해 말하자면, 그건 사실이 아닙니다. (웃음) 몇몇은 이미 봤겠지만, 당시 센터백이랑 골키퍼에 대해 얘기를 해봐야 해요."

알고보니 체룬돌로 감독은 손흥민을 이미 만난 적이 있었습니다. 손흥민의 '유망주 시절' 독일 함부르크에서 말이죠. 그것도 그라운드 위에서 각 팀의 공격수와 수비수로 1대 1로 맞붙는 상대였던 겁니다.


때는 2012년 4월, 함부르크와 하노버의 분데스리가 경기였습니다. 당시 함부르크는 강등권 위기에 처했던 상황. 손흥민 역시 오랜만에 선발 출전 기회를 잡았던 경기였습니다.

손흥민은 전반 12분, 상대 수비수가 1대 1로 끈질기게 압박하는 상황에서 왼쪽 사이드라인에서부터 골문 앞까지 특유의 빠른 돌파로 수비를 벗겨낸 뒤 환상적인 득점에 성공했습니다. 그리고 실제 이 골은 당시 함부르크가 강등권에서 탈출하는 데 큰 도움이 되는 결승골이 됐습니다.

이때 손흥민을 따라붙던 이 선수가 바로 지금의 LAFC 감독, 체룬돌로였습니다.

[연관 기사] 손흥민 다시 떴다! 팀 구한 마법 4호골 (9시 스포츠뉴스, 2012.04.15)
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=2463163

당시 손흥민은 함부르크에서 갓 프로 생활 3년차에 접어든 선수였고, 1979년생인 체룬돌로는 33살로 지금 손흥민의 나이와 같았습니다. 체룬돌로가 2년 뒤 하노버에서 현역 은퇴를 했으니, 선수 생활의 막바지에 다다랐던 베테랑이었던 겁니다.

돌고 돌아 미국이라는 새로운 무대에서 감독과 베테랑 선수로 다시 만난 인연. 체룬돌로 감독은 어쩌면 자신에겐 창피할 수도 있었던, 또 자신이 말하지 않았다면 아무도 몰랐을 '실점 장면'을 재치 있게 언급하면서 손흥민과 선수단이 더 가까워질 수 있는 계기를 마련했습니다.


LAFC가 올린 영상으로 추측건대, 이 구단은 새로운 선수가 오면 마치 가드 오브 아너(Guard of Honor)를 하듯이 터널을 만들어 환영해 주는 문화를 가진 듯합니다.

서울에서 토트넘과의 고별을 알리며 토트넘 동료들이 만든 응원의 터널을 지났던 손흥민은 이제 LAFC에서 축구 황혼기를 시작하는 베테랑으로 축하의 터널을 지났습니다.

이제 갓 데뷔전을 원정 경기에서 교체 출전으로 짧은 시간 치렀을 뿐이지만, 벌써 LAFC의 핵심 선수가 된 손흥민은 한국시간으로 오는 17일 뉴잉글랜드 원정에서 선발 출격을 준비합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 손흥민과 LAFC 감독이 13년 전 1대 1 상대였던 시절.gif
    • 입력 2025-08-14 15:38:39
    • 수정2025-08-14 15:38:53
    스포츠K

경기가 없는 날에도 연일 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC 구단의 소셜 미디어는 눈코 뜰 새 없이 바쁩니다. 쇼츠와 릴스 같은 숏폼 콘텐츠부터 긴 팟캐스트까지, '슈퍼스타' 손흥민의 일거수일투족을 거의 매일 같이 전하고 있습니다.

오늘(14일)은 손흥민이 LAFC 동료들과 첫 훈련 세션을 가졌다는 내용의 영상이 올라왔습니다. 시간은 50여 초로 짧은 영상이지만, 동료들이 손흥민을 반기고 손흥민 역시 언제나 그랬던 것처럼 웃으며 훈련을 시작하는 모습이 담겼습니다.

그중에 눈길을 끄는 장면이 있으니, 바로 LAFC의 사령탑인 스티븐 체룬돌로 감독이 손흥민을 선수단에 소개하면서 '옛날이야기'를 꺼내기 시작합니다.

"손흥민이 나를 제치고 골을 넣는 장면에 대해 말하자면, 그건 사실이 아닙니다. (웃음) 몇몇은 이미 봤겠지만, 당시 센터백이랑 골키퍼에 대해 얘기를 해봐야 해요."

알고보니 체룬돌로 감독은 손흥민을 이미 만난 적이 있었습니다. 손흥민의 '유망주 시절' 독일 함부르크에서 말이죠. 그것도 그라운드 위에서 각 팀의 공격수와 수비수로 1대 1로 맞붙는 상대였던 겁니다.


때는 2012년 4월, 함부르크와 하노버의 분데스리가 경기였습니다. 당시 함부르크는 강등권 위기에 처했던 상황. 손흥민 역시 오랜만에 선발 출전 기회를 잡았던 경기였습니다.

손흥민은 전반 12분, 상대 수비수가 1대 1로 끈질기게 압박하는 상황에서 왼쪽 사이드라인에서부터 골문 앞까지 특유의 빠른 돌파로 수비를 벗겨낸 뒤 환상적인 득점에 성공했습니다. 그리고 실제 이 골은 당시 함부르크가 강등권에서 탈출하는 데 큰 도움이 되는 결승골이 됐습니다.

이때 손흥민을 따라붙던 이 선수가 바로 지금의 LAFC 감독, 체룬돌로였습니다.

[연관 기사] 손흥민 다시 떴다! 팀 구한 마법 4호골 (9시 스포츠뉴스, 2012.04.15)
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=2463163

당시 손흥민은 함부르크에서 갓 프로 생활 3년차에 접어든 선수였고, 1979년생인 체룬돌로는 33살로 지금 손흥민의 나이와 같았습니다. 체룬돌로가 2년 뒤 하노버에서 현역 은퇴를 했으니, 선수 생활의 막바지에 다다랐던 베테랑이었던 겁니다.

돌고 돌아 미국이라는 새로운 무대에서 감독과 베테랑 선수로 다시 만난 인연. 체룬돌로 감독은 어쩌면 자신에겐 창피할 수도 있었던, 또 자신이 말하지 않았다면 아무도 몰랐을 '실점 장면'을 재치 있게 언급하면서 손흥민과 선수단이 더 가까워질 수 있는 계기를 마련했습니다.


LAFC가 올린 영상으로 추측건대, 이 구단은 새로운 선수가 오면 마치 가드 오브 아너(Guard of Honor)를 하듯이 터널을 만들어 환영해 주는 문화를 가진 듯합니다.

서울에서 토트넘과의 고별을 알리며 토트넘 동료들이 만든 응원의 터널을 지났던 손흥민은 이제 LAFC에서 축구 황혼기를 시작하는 베테랑으로 축하의 터널을 지났습니다.

이제 갓 데뷔전을 원정 경기에서 교체 출전으로 짧은 시간 치렀을 뿐이지만, 벌써 LAFC의 핵심 선수가 된 손흥민은 한국시간으로 오는 17일 뉴잉글랜드 원정에서 선발 출격을 준비합니다.
김화영
김화영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”

국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.