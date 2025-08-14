월드24

[월드24 날씨] 알래스카, 빙하 녹아 홍수 위기…긴급 대피

입력 2025.08.14 (15:39)

미국 알래스카에선 빙하가 녹아 침수 피해가 발생했습니다.

현지 시각으로 어제, 빙하가 녹은 물이 인근 멘덴홀 강으로 유입되면서 한때 주노 지역에선 홍수 경보가 내려졌습니다.

하루 만에 강의 수위가 3m에서 5m로 높아지며 홍수 기준인 4m를 훌쩍 넘어섰는데요.

일부 도로와 주택이 침수되면서 주민들이 긴급 대피했습니다.

알래스카 주노 지역은 2011년 이후 매년 빙하가 녹아 홍수가 자주 나타나고 있습니다.

다음은 대륙별 내일 날씨 살펴보겠습니다.

내일은 중부지방 곳곳에 5에서 최대 40mm의 비가 내리겠습니다.

서울의 낮 기온은 32도로 오늘보다 4도 정도 높겠고요.

습도가 높아서 후텁지근하겠습니다.

홍콩은 11호 태풍 버들이 남긴 비구름의 영향을 받겠습니다.

우기인 방콕에서도 비가 내리고 벼락이 치겠습니다.

두바이의 낮 기온은 46도까지 치솟아 오늘보다 더 덥겠습니다.

로마는 8월에 평균 비가 내리는 날이 사흘 정도로 적은 편인데요.

내일은 모처럼 비 예보가 나와 있습니다.

로스앤젤레스에선 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.

지금까지 세계 날씨 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:남현서

