경제

인천행 에어아시아 여객기, 안내 없이 김포공항 착륙…승객 불편

입력 2025.08.14 (15:54) 수정 2025.08.14 (15:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인천공항에 도착할 예정이던 에어아시아 여객기가 별다른 안내 없이 김포공항에 착륙해 승객들이 불편을 겪은 것으로 파악됐습니다.

에어아시아에 따르면, 어제(13일) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 출발해 인천공항으로 향하던 여객기 D7 506편이 밤 8시쯤 김포공항에 착륙했습니다.

해당 여객기는 저녁 7시쯤 인천공항에 착륙할 예정이었지만, 김포공항에 착륙한 겁니다.

승객들은 사전에 안내가 없었다면서 불만을 제기한 것으로 전해졌습니다.

에어아시아 측은 "인천공항에 착륙을 준비하던 중 기상 악화로 공항이 혼잡해져 착륙 대기 시간이 길어졌다"면서 "순서를 기다리다가 연료가 추가로 필요하다고 판단해 김포공항으로 회항해 급유했다"고 설명했습니다.

또 '사전 안내가 없었다'는 점에 대해선 "김포로 우회한다는 안내방송을 한 것으로 안다"면서 정확한 내용은 조사 중이라고 밝혔습니다.

급유를 마친 여객기는 당초 도착시간보다 약 4시간 늦은 밤 11시쯤 인천공항에 도착했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 인천행 에어아시아 여객기, 안내 없이 김포공항 착륙…승객 불편
    • 입력 2025-08-14 15:54:44
    • 수정2025-08-14 15:57:05
    경제
인천공항에 도착할 예정이던 에어아시아 여객기가 별다른 안내 없이 김포공항에 착륙해 승객들이 불편을 겪은 것으로 파악됐습니다.

에어아시아에 따르면, 어제(13일) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 출발해 인천공항으로 향하던 여객기 D7 506편이 밤 8시쯤 김포공항에 착륙했습니다.

해당 여객기는 저녁 7시쯤 인천공항에 착륙할 예정이었지만, 김포공항에 착륙한 겁니다.

승객들은 사전에 안내가 없었다면서 불만을 제기한 것으로 전해졌습니다.

에어아시아 측은 "인천공항에 착륙을 준비하던 중 기상 악화로 공항이 혼잡해져 착륙 대기 시간이 길어졌다"면서 "순서를 기다리다가 연료가 추가로 필요하다고 판단해 김포공항으로 회항해 급유했다"고 설명했습니다.

또 '사전 안내가 없었다'는 점에 대해선 "김포로 우회한다는 안내방송을 한 것으로 안다"면서 정확한 내용은 조사 중이라고 밝혔습니다.

급유를 마친 여객기는 당초 도착시간보다 약 4시간 늦은 밤 11시쯤 인천공항에 도착했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
윤아림
윤아림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”

국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.