인천행 에어아시아 여객기, 안내 없이 김포공항 착륙…승객 불편

인천공항에 도착할 예정이던 에어아시아 여객기가 별다른 안내 없이 김포공항에 착륙해 승객들이 불편을 겪은 것으로 파악됐습니다.



에어아시아에 따르면, 어제(13일) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 출발해 인천공항으로 향하던 여객기 D7 506편이 밤 8시쯤 김포공항에 착륙했습니다.



해당 여객기는 저녁 7시쯤 인천공항에 착륙할 예정이었지만, 김포공항에 착륙한 겁니다.



승객들은 사전에 안내가 없었다면서 불만을 제기한 것으로 전해졌습니다.



에어아시아 측은 "인천공항에 착륙을 준비하던 중 기상 악화로 공항이 혼잡해져 착륙 대기 시간이 길어졌다"면서 "순서를 기다리다가 연료가 추가로 필요하다고 판단해 김포공항으로 회항해 급유했다"고 설명했습니다.



또 '사전 안내가 없었다'는 점에 대해선 "김포로 우회한다는 안내방송을 한 것으로 안다"면서 정확한 내용은 조사 중이라고 밝혔습니다.



급유를 마친 여객기는 당초 도착시간보다 약 4시간 늦은 밤 11시쯤 인천공항에 도착했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



