“청소하라” 잔소리…아버지에게 흉기 휘두른 20대 집행유예

청소하라고 잔소리한 아버지에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.광주지방법원 순천지원 형사1부(재판장 김용규)는 존속살해미수 혐의로 구속기소 된 25살 A씨에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했습니다.재판부는 "피고인은 아버지와 마찰을 겪던 중 대단히 사소한 이유로 흥분해 흉기로 살해하려 했다"며 "타인의 생명을 위협하는 중대한 범죄고 반윤리적인 행위로 죄질이 매우 나쁘다"고 밝혔습니다.다만 "정신 질환으로 인한 심신미약 상태에서 미수에 그쳤던 점과 가족들이 피고인의 처벌을 원치 않은 점 등을 고려했다"고 양형의 이유를 설명했습니다.앞서 A씨는 지난 2월 전남 순천시 자택에서 "청소 좀 해라"라고 말한 아버지를 흉기로 찌르고 달아난 혐의로 기소됐습니다.