플레이브, 내일 서울 KSPO돔서 첫 아시아 투어 스타트

가상(버추얼) 아이돌 그룹 플레이브가 15∼17일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 데뷔 이후 첫 아시아 투어 '대시 : 퀀텀 리프'(DASH : Quantum Leap)를 시작한다고 소속사 블래스트가 14일 밝혔다.



이들은 이번 공연을 통해 가상 가수 가운데 처음으로 'K팝의 성지'로 불리는 국내 대표 실내 대형 공연장 KSPO돔에서 단독 콘서트를 성사했다. 지난 6월 진행된 팬클럽 선 예매 당시 최대 3만명이 넘는 대기자가 몰리며 3회 공연 전석이 매진된 바 있다.



블래스트는 "플레이브가 이번 투어에서 '중력'을 키워드로 강렬한 퍼포먼스와 세계관과 맞닿아 있는 다채로운 세트리스트를 선보일 예정"이라며 "이번 투어에서만 볼 수 있는 특별 무대도 있다"고 소개했다.



17일 공연은 전국 CGV·롯데시네마 상영관을 비롯해 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 자카르타 등 아시아 각지에서 생중계된다.



플레이브는 서울 콘서트 이후 대만 타이베이, 홍콩, 인도네시아 자카르타, 태국 방콕, 일본 도쿄 등 총 6개 도시에서 글로벌 팬들을 만난다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!