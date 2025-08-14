연합뉴스

플레이브, 내일 서울 KSPO돔서 첫 아시아 투어 스타트

입력 2025.08.14 (16:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

가상(버추얼) 아이돌 그룹 플레이브가 15∼17일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 데뷔 이후 첫 아시아 투어 '대시 : 퀀텀 리프'(DASH : Quantum Leap)를 시작한다고 소속사 블래스트가 14일 밝혔다.

이들은 이번 공연을 통해 가상 가수 가운데 처음으로 'K팝의 성지'로 불리는 국내 대표 실내 대형 공연장 KSPO돔에서 단독 콘서트를 성사했다. 지난 6월 진행된 팬클럽 선 예매 당시 최대 3만명이 넘는 대기자가 몰리며 3회 공연 전석이 매진된 바 있다.

블래스트는 "플레이브가 이번 투어에서 '중력'을 키워드로 강렬한 퍼포먼스와 세계관과 맞닿아 있는 다채로운 세트리스트를 선보일 예정"이라며 "이번 투어에서만 볼 수 있는 특별 무대도 있다"고 소개했다.

17일 공연은 전국 CGV·롯데시네마 상영관을 비롯해 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 자카르타 등 아시아 각지에서 생중계된다.

플레이브는 서울 콘서트 이후 대만 타이베이, 홍콩, 인도네시아 자카르타, 태국 방콕, 일본 도쿄 등 총 6개 도시에서 글로벌 팬들을 만난다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 플레이브, 내일 서울 KSPO돔서 첫 아시아 투어 스타트
    • 입력 2025-08-14 16:04:31
    연합뉴스
가상(버추얼) 아이돌 그룹 플레이브가 15∼17일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 데뷔 이후 첫 아시아 투어 '대시 : 퀀텀 리프'(DASH : Quantum Leap)를 시작한다고 소속사 블래스트가 14일 밝혔다.

이들은 이번 공연을 통해 가상 가수 가운데 처음으로 'K팝의 성지'로 불리는 국내 대표 실내 대형 공연장 KSPO돔에서 단독 콘서트를 성사했다. 지난 6월 진행된 팬클럽 선 예매 당시 최대 3만명이 넘는 대기자가 몰리며 3회 공연 전석이 매진된 바 있다.

블래스트는 "플레이브가 이번 투어에서 '중력'을 키워드로 강렬한 퍼포먼스와 세계관과 맞닿아 있는 다채로운 세트리스트를 선보일 예정"이라며 "이번 투어에서만 볼 수 있는 특별 무대도 있다"고 소개했다.

17일 공연은 전국 CGV·롯데시네마 상영관을 비롯해 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 자카르타 등 아시아 각지에서 생중계된다.

플레이브는 서울 콘서트 이후 대만 타이베이, 홍콩, 인도네시아 자카르타, 태국 방콕, 일본 도쿄 등 총 6개 도시에서 글로벌 팬들을 만난다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 <br>전기요금 오를 수밖에”

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 전기요금 오를 수밖에”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범

국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.