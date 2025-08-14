이 대통령 “기후 위기, 핵심 국가 과제…재난 대응 시스템 전면 재구축”

이재명 대통령은 “기후 문제는 이제 전 국민의 의제이자, 당장 대처해야 할 핵심적인 국가 과제가 됐다”며 재난 대응 시스템 재구축을 서두르라고 지시했습니다.



이 대통령은 오늘(14일) 용산 대통령실에서 수석 보좌관 회의를 주재하고 “요즘은 비가 내렸다고 하면 시간당 100mm는 가뿐하게 넘기는데, 기후변화가 실생활에 상당한 영향을 미치는 기후 위기가 일상이 된 것 같다”고 말했습니다.



이어 “예보에 따르면 다음 달 초까지도 계속 비가 많이 내릴 것이라고 한다”며 “조속한 복구, 추가적인 비 피해 예방에 총력을 기울이겠다”고 밝혔습니다.



그러면서 “극한적 폭우, 폭염, 극심한 가뭄의 빈도가 계속 커지고 있다”며 “재난 유형별로 종합적인 국가 대응 시스템을 전면적으로 재구축해야 할 시점이 된 것 같다”고 강조했습니다.



이 대통령은 “예방, 대응, 복구의 전 과정에 걸쳐서 단계별 매뉴얼 구축, 관련 인프라 정비, 예산 확충에 나서겠다”며 “범부처 차원에서 필요한 논의를 서둘러 주기 바란다”고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!