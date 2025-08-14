법원, JMS 다룬 새 다큐 방영 허용…가처분 신청 기각

기독교복음선교회(JMS)가 넷플릭스의 새 다큐멘터리 공개를 막아달라며 낸 방송금지 가처분 신청을 법원이 기각했습니다.



서울서부지법 민사합의21부는 오늘(14일) JMS 측이 문화방송(MBC)과 넷플릭스를 상대로 낸 '나는 생존자다' 방송금지 가처분 신청을 기각했습니다.



재판부는 "현재까지 제출된 자료만으로는 JMS 측 주장과 같은 내용이 사건 영상에 포함되어 있거나 허위 사실에 해당한다고 단정할 수 없다"고 판단했습니다.



'나는 생존자다'는 정명석 JMS 총재의 여신도 성폭행을 다룬 '나는 신이다'의 후속 다큐멘터리로, 부산 형제복지원과 지존파 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사 등 4개 사건 생존자를 다뤘습니다.



앞서 JMS 측은 가처분 신청을 내고 "프로그램이 방송될 경우 선교회 및 회원들은 심대한 명예훼손 및 인격권 침해를 당할 것이 자명하다"고 주장했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



