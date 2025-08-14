40대 배우, 자택서 아내 폭행으로 가정폭력 신고당해

40대 배우가 자택에서 아내를 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 출동한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



경기 부천 원미경찰서는 지난달 24일 오후 경기도 부천시 자택에서 40대 배우 A 씨가 아내를 폭행했다는 112 신고가 들어왔다고 오늘(14일) 밝혔습니다.



A 씨는 아내와 말다툼을 하다가 집에서 나가려 했고, 아내가 A 씨를 막아서는 과정에서 몸싸움이 벌어진 것으로 알려졌습니다.



경찰은 폭행 혐의로 A 씨를 조사했지만, 아내가 처벌을 원치 않는다고 밝히면서 사건을 형사 사건이 아닌 가정보호사건으로 분류했습니다.



경찰 관계자는 "가정보호사건이라 구체적인 내용을 밝힐 수 없다"고 밝혔습니다.



A 씨는 각종 영화와 드라마를 통해 배우로 활동하고 있으며 천만 관객을 동원한 국내 영화에 조연 배우로 출연하기도 했습니다.



