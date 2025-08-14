스토킹 피의자에 실수로 피해자 집 주소 보낸 경찰…감찰 착수

경찰관이 스토킹 피의자에게 피해자의 집 주소를 실수로 제공한 사실이 뒤늦게 드러났습니다.



서울 강서경찰서 염창지구대는 지난달 27일 스토킹 피해를 신고한 피해자에게 개인정보 유출에 대한 공식 사과를 했습니다.



경찰은 사과문에서 "불의의 사고로 귀하의 소중한 개인정보가 유출됐다"며 "직원 교육을 통해 인식을 제고해 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠다"고 밝혔습니다.



앞서 피해자는 직장 동료에게 2주 동안 지속적으로 욕설이 섞인 문자와 전화를 받다가, 경찰에 스토킹처벌법 위반으로 처벌해달라는 고소장을 제출했습니다.



이에 경찰이 스토킹 관련 긴급응급조치(주거지 접근제한)를 하다가 피해자에게 보내야 할 통보서를 실수로 피의자 휴대전화에 보냈는데, 이 통보서에 피해자의 주소지가 입력돼 있던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 유출 사실을 인지한 뒤 피해자에게 사과하고 자택에 CCTV 설치를 지원했다고 밝혔습니다.



또 추가 피해 예방을 위해 민간 경호를 지원하고 주거지 인근 순찰을 강화했다고 덧붙였습니다.



경찰 관계자는 "사실관계를 조사한 뒤 개인정보를 유출한 경찰관에 대한 징계 수위를 결정할 방침"이라고 말했습니다.



