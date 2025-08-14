사회

스토킹 피의자에 실수로 피해자 집 주소 보낸 경찰…감찰 착수

입력 2025.08.14 (16:22) 수정 2025.08.14 (17:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경찰관이 스토킹 피의자에게 피해자의 집 주소를 실수로 제공한 사실이 뒤늦게 드러났습니다.

서울 강서경찰서 염창지구대는 지난달 27일 스토킹 피해를 신고한 피해자에게 개인정보 유출에 대한 공식 사과를 했습니다.

경찰은 사과문에서 "불의의 사고로 귀하의 소중한 개인정보가 유출됐다"며 "직원 교육을 통해 인식을 제고해 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠다"고 밝혔습니다.

앞서 피해자는 직장 동료에게 2주 동안 지속적으로 욕설이 섞인 문자와 전화를 받다가, 경찰에 스토킹처벌법 위반으로 처벌해달라는 고소장을 제출했습니다.

이에 경찰이 스토킹 관련 긴급응급조치(주거지 접근제한)를 하다가 피해자에게 보내야 할 통보서를 실수로 피의자 휴대전화에 보냈는데, 이 통보서에 피해자의 주소지가 입력돼 있던 것으로 파악됐습니다.

경찰은 유출 사실을 인지한 뒤 피해자에게 사과하고 자택에 CCTV 설치를 지원했다고 밝혔습니다.

또 추가 피해 예방을 위해 민간 경호를 지원하고 주거지 인근 순찰을 강화했다고 덧붙였습니다.

경찰 관계자는 "사실관계를 조사한 뒤 개인정보를 유출한 경찰관에 대한 징계 수위를 결정할 방침"이라고 말했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 스토킹 피의자에 실수로 피해자 집 주소 보낸 경찰…감찰 착수
    • 입력 2025-08-14 16:22:33
    • 수정2025-08-14 17:05:03
    사회
경찰관이 스토킹 피의자에게 피해자의 집 주소를 실수로 제공한 사실이 뒤늦게 드러났습니다.

서울 강서경찰서 염창지구대는 지난달 27일 스토킹 피해를 신고한 피해자에게 개인정보 유출에 대한 공식 사과를 했습니다.

경찰은 사과문에서 "불의의 사고로 귀하의 소중한 개인정보가 유출됐다"며 "직원 교육을 통해 인식을 제고해 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠다"고 밝혔습니다.

앞서 피해자는 직장 동료에게 2주 동안 지속적으로 욕설이 섞인 문자와 전화를 받다가, 경찰에 스토킹처벌법 위반으로 처벌해달라는 고소장을 제출했습니다.

이에 경찰이 스토킹 관련 긴급응급조치(주거지 접근제한)를 하다가 피해자에게 보내야 할 통보서를 실수로 피의자 휴대전화에 보냈는데, 이 통보서에 피해자의 주소지가 입력돼 있던 것으로 파악됐습니다.

경찰은 유출 사실을 인지한 뒤 피해자에게 사과하고 자택에 CCTV 설치를 지원했다고 밝혔습니다.

또 추가 피해 예방을 위해 민간 경호를 지원하고 주거지 인근 순찰을 강화했다고 덧붙였습니다.

경찰 관계자는 "사실관계를 조사한 뒤 개인정보를 유출한 경찰관에 대한 징계 수위를 결정할 방침"이라고 말했습니다.
여소연
여소연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 <br>전기요금 오를 수밖에”

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 전기요금 오를 수밖에”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범

국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.