국제

미국 수입 중 중국 비중 12%…2003년 이후 최저

입력 2025.08.14 (16:22) 수정 2025.08.14 (16:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국의 수입에서 중국이 차지하는 비중이 2018년 22%에서 지금은 12%로 감소한 것으로 나타났습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 미국 인구조사국의 자료를 인용해, 12개월 이동 평균 자료 기준으로 미국 수입에서 중국의 비중이 현재 12%로 떨어졌다고 현지시각 13일 보도했습니다.

이는 2003년 이후 가장 낮은 수준입니다.

미국의 대중국 무역적자 역시 2018년 12월 4,180억 달러에서 현재 2,800억 달러로 줄었습니다.

트럼프 대통령은 집권 1기 때인 2018년에 처음 중국 제품에 관세를 부과했으며, 이로 인해 중국 제품 수입이 줄다가 코로나 팬데믹 기간에 저점을 기록한 바 있습니다.

월스트리트저널은 트럼프 1기 행정부 당시와 같은 상황이 다시 벌어지고 있다면서 미국의 중국산 수입 비중은 낮아지고 있지만 다른 아시아 국가들로부터의 수입은 늘고 있다고 전했습니다.

다만 이와 같은 무역 통계는 중국산의 비중을 실제만큼 반영하지 못할 수 있습니다.

베트남이나 다른 국가에서 미국으로 수입되는 일부 제품이 실제로는 중국산이며, 이는 관세를 피하기 위해 제3국을 경유하는 것이라고 월스트리트저널은 설명했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미국 수입 중 중국 비중 12%…2003년 이후 최저
    • 입력 2025-08-14 16:22:34
    • 수정2025-08-14 16:23:24
    국제
미국의 수입에서 중국이 차지하는 비중이 2018년 22%에서 지금은 12%로 감소한 것으로 나타났습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 미국 인구조사국의 자료를 인용해, 12개월 이동 평균 자료 기준으로 미국 수입에서 중국의 비중이 현재 12%로 떨어졌다고 현지시각 13일 보도했습니다.

이는 2003년 이후 가장 낮은 수준입니다.

미국의 대중국 무역적자 역시 2018년 12월 4,180억 달러에서 현재 2,800억 달러로 줄었습니다.

트럼프 대통령은 집권 1기 때인 2018년에 처음 중국 제품에 관세를 부과했으며, 이로 인해 중국 제품 수입이 줄다가 코로나 팬데믹 기간에 저점을 기록한 바 있습니다.

월스트리트저널은 트럼프 1기 행정부 당시와 같은 상황이 다시 벌어지고 있다면서 미국의 중국산 수입 비중은 낮아지고 있지만 다른 아시아 국가들로부터의 수입은 늘고 있다고 전했습니다.

다만 이와 같은 무역 통계는 중국산의 비중을 실제만큼 반영하지 못할 수 있습니다.

베트남이나 다른 국가에서 미국으로 수입되는 일부 제품이 실제로는 중국산이며, 이는 관세를 피하기 위해 제3국을 경유하는 것이라고 월스트리트저널은 설명했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 <br>전기요금 오를 수밖에”

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 전기요금 오를 수밖에”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범

국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.