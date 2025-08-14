경기도 “안중근 의사 유묵 한 점 귀환”

경기도는 안중근 의사의 유묵 ‘長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)’을 최근 국내로 들여오는 데 성공했다고 밝혔습니다.



‘큰 소리로 길게 탄식하며 일본의 멸망을 미리 조문한다’는 의미를 담은 이 유묵은 죽음을 앞두고도 흔들림 없었던 안 의사의 기개와 역사관, 세계관이 오롯이 담긴 것으로 평가됩니다.



안 의사가 여순감옥 등을 관장하던 일본제국 관동도독부 고위 관료에게 건넨 작품으로 그 관료의 후손이 보관해 왔습니다.



국내에서 공개된 바 없는 이 유묵은 현재 경기도와 민간 탐사팀이 국내 모처에서 보관 중입니다.



경기도는 안중근 의사의 고향인 황해도 해주와 가까운 DMZ 지역에 ‘안중근 평화센터’를 조성해 기념사업과 유묵 발굴·수집·전시 등을 할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]



