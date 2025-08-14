국제

멜라니아, 바이든 차남에 경고…“엡스타인 관련 발언 철회하라”

입력 2025.08.14 (16:29)

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 조 바이든 전 대통령의 차남 헌터를 향해 명예훼손 소송 가능성을 경고했습니다.

현지시각 13일 AP통신에 따르면 멜라니아 여사는 변호사를 통해 헌터에게 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 관련한 발언을 취소하라고 요구했습니다.

멜라니아 여사 측은 “해당 발언은 사실이 아니고, 매우 외설적”이라며 발언을 철회하지 않을 경우 명예훼손 소송을 제기할 것이라고 밝혔습니다.

앞서 헌터는 영국 언론과의 인터뷰에서 헤지펀드 매니저 출신인 엡스타인이 멜라니아를 트럼프 대통령에게 소개해줬다고 주장했습니다.

엡스타인은 수십명의 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 직후인 2019년 뉴욕의 감옥에서 스스로 목숨을 끊었습니다.

헌터는 엡스타인이 트럼프 부부를 맺어줬다는 주장의 출처가 언론인 마이클 울프라고 밝혔습니다.

다만 울프는 앞서 트럼프 대통령이 ‘책을 팔기 위해 이야기를 꾸며내는 삼류 기자’로 비난한 인물입니다.

트럼프 부부는 두 사람이 1998년 뉴욕 패션위크 파티에서 모델 에이전트의 소개를 통해 처음 만났다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

