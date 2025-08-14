IT·과학

원안위, 해수 온도 상승 대비해 원전 8기 설비 개선 등 추진

입력 2025.08.14 (16:29) 수정 2025.08.14 (16:31)

기후변화로 해수 온도가 상승하면서 10년 내 원전 8기를 정지해야 할 수도 있는 상황에 대비해 원자력안전위원회가 원전 설비 개선 등을 추진합니다.

원자력안전위원회는 오늘(14일) 제218회 회의에서 한수원으로부터 '기후변화에 따른 해수 온도 상승 관련 대응 현황 및 향후 계획'을 보고받고 이같이 밝혔습니다.

이에 따라, 10년 이내 운전 제한 해수 온도에 도달할 것으로 평가된 신월성 1·2호기는 운전 제한 해수 온도 상향을 추진할 계획입니다.

또 한빛 1~6호기는 설비 개선을 새롭게 추진하는 등 원전에 대한 중장기적인 계획을 세울 예정입니다.

원전 기기의 온도는 냉각수로 제어되며 냉각을 위한 열교환기를 통과하는 해수가 '최종열제거원' 역할을 하기 때문에 온도 유지가 중요합니다.

특히 원전 사고가 발생하면 원자로가 들어간 격납고의 안전을 위해 냉각수 온도가 43.33도 이하로 유지돼야 하는데, 이를 위해 필요한 해수 온도를 설계 해수 온도로 두고 이를 넘으면 원전을 정지하도록 관리하고 있습니다.

설계 해수 온도는 원전에 따라 31~36.1도 선으로, 지난해 신한울 1·2호기를 제외한 전 원전 지역에서 최고 해수 온도를 경신하면서 우려가 커졌습니다.

특히 설계 해수 온도가 31.5도인 신월성 1·2호기는 지난해 해수 온도가 31도까지 올라가 최근 수온 상승 상황을 고려하면 여유 기간이 6년밖에 남지 않았습니다.

서해에 위치한 한빛 1~6호기도 서해의 수온 상승률을 고려하면 여유 기간이 최대 10년밖에 남지 않은 것으로 분석됩니다.

원안위는 전담팀을 구성하고 해수 온도 단계별 설비 점검부터 정지까지 구체적 조치를 담은 절차서를 마련하기로 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 월성원전 제공]

황정호
황정호 기자

