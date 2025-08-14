플레이브, 내일 서울 KSPO돔서 첫 아시아 투어 스타트

가상(버추얼) 아이돌 그룹 플레이브가 내일(15일)부터 사흘간 데뷔 이후 첫 아시아 투어 '대시 : 퀀텀 리프'(DASH : Quantum Leap)를 시작합니다.



플레이브의 이번 공연은 가상 가수 가운데 처음으로 실내 대형 공연장 KSPO돔에서 열리는데, 지난 6월 진행된 선 예매에서 이미 3회 공연 전석이 매진됐습니다.



마지막 날인 17일 공연은 전국 CGV·롯데시네마 상영관을 비롯해 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 자카르타 등 아시아 각지에서 생중계됩니다.



소속사 블래스트는 "플레이브가 이번 투어에서 '중력'을 키워드로 강렬한 퍼포먼스와 세계관과 맞닿아 있는 다채로운 공연 목록을 선보일 예정"이라고 소개했습니다.



플레이브는 서울 콘서트 이후 대만 타이베이, 홍콩, 인도네시아 자카르타, 태국 방콕, 일본 도쿄 등 총 6개 도시에서 글로벌 팬들을 만납니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 블래스트 제공]



