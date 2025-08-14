“남중국해에서 중국 전투기가 필리핀 항공기에 근접해 위험 기동”

남중국해 영유권 분쟁 해역에서 중국 전투기가 필리핀 항공기에 접근해 위험한 기동을 했다고 필리핀 해경이 주장했습니다.



현지시각 14일 로이터 통신 등에 따르면 전날 스카버러 암초(중국명 황옌다오) 근처 상공에서 중국 공군의 J-15 전투기가 필리핀 해경의 세스나 캐러밴 소형 프로펠러 항공기 주변에서 근접 비행을 했다고 제이 타리엘라 필리핀 해경 대변인이 밝혔습니다.



J-15 전투기는 약 20분간 필리핀 해경 비행기를 쫓아다니면서 약 60m까지 접근해 비행하는 등 위험한 기동을 했다고 타리엘라 대변인은 전했습니다.



앞서 지난 11일 이 해역에서는 중국 해경선이 필리핀 해경선을 추격하기 위해 무리하게 운항하다가 중국 해군 함정과 부딪혀 배가 일부 부서지는 사고가 벌어지기도 했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



