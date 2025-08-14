MG 손보 가교보험사 영업 개시…기존 직원 54% 채용

예금보험공사가 MG손해보험 노조와 합의를 마치고 다음 달부터 가교보험사 영업을 시작합니다.



예보는 "9월 초 MG손해보험 자산, 부채 계약이전을 통해 예별손해보험(가교보험사) 영업을 개시할 예정"이라고 밝혔습니다.



예보는 이와 함께 MG손해보험 노조와 가교보험사 채용인원과 보수 수준 등도 최종 합의했습니다.



합의에 따르면 MG손해보험 직원 5백여 명의 약 54%가 가교보험사의 신규직원으로 채용됩니다.



1년 계약직 형태이지만, 가교보험사가 운영되는 기간 동안 일할 예정입니다.



보수는 근로 형태에 따라 현재의 90% 혹은 95%로 확정됐습니다.



가교보험사에 채용되지 않은 직원들은 올해 연말까지 MG 손해보험 정리 잔여 업무를 한 뒤, 청산 뒤에도 2개월가량 구직 지원금을 받습니다.



앞서 지난달 예보는 5개 손해보험사와 MG손보 계약이전과 공개 매각 병행 추진을 결정했습니다.



MG 손보의 자산과 부채를 가교보험사로 이전하는 작업은 다음 달 초 진행되며, 이전 즉시 매각 주관사가 선정될 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



