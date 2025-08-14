광주FC, 17일 대전상대 홈경기…“프리드욘슨 기대”

프리드욘슨 (출처 : 광주FC) 프리드욘슨 (출처 : 광주FC)

최근 4경기 연속 무승으로 7위까지 순위가 떨어진 프로축구 광주FC가 오는 17일 광주월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 26라운드 경기를 치릅니다.광주는 지난 포항전에서 슈팅을 한 개만 기록할 정도로 공격력이 떨어졌지만 새 외국인 공격수 프리드욘슨을 앞세워 다양한 전술을 펼칠 예정입니다.특히 광주는 2019년부터 대전과의 홈 경기에서는 9경기 연속 무패를 이어가고 있습니다.