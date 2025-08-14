정치

민주당, ‘언론개혁 특위’ 출범…“악의성 가진 고의적 가짜뉴스, 징벌적 배상 추진”

입력 2025.08.14 (17:06) 수정 2025.08.14 (17:10)

더불어민주당이 언론개혁 특별위원회‘의 출범식을 갖고, 징벌적 손해배상제도 도입을 통해 가짜뉴스를 반복 생산한 경우 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.

민주당 정청래 당 대표는 오늘(14일) 오전 국회에서 열린 언론개혁 특별위원회 출범식에서 “악의성을 가지고 고의적으로 반복해서 가짜뉴스를 생산한 경우에만 징벌적 손해배상 대상이 되고, 그 판결 또한 판결로 하자는 것”이라며 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상 제도 도입 필요성을 밝혔습니다.

정 대표는 “징벌적 손해배상은 모든 언론을 상대로 공격하자는 것이 아니다. 우리가 추진하려는 대상은 아주 협소하다”면서 “건전한 언론이라면 0.0001%도 (대상이) 되지 않을 것이고 사전에 조금 더 팩트체크(사실 확인)를 하는, 예방적인 순기능도 할 것”이라고 말했습니다.

정 대표는 20년 전에도 징벌적 손해배상 제도를 추진하려고 했지만, 당시 언론계에서 ’왜 언론이 첫 타깃이냐며 반대했다‘고 소개하며, “20년이 지난 지금, 대한민국에서 징벌적 손해배상 제도가 적용 중인 법률이 23가지”라면서 법을 일일이 열거했습니다.

그러면서 “언론개혁은 악의적인 뉴스의 피해자를 줄이고, 그래서 국민 권리를 보장하자는 것이 초점이지 언론을 혼내주자는 뜻은 절대 아니다”라며 “이렇게 됐을 때 언론과 언론인에 대한 자부심도 더 높아지지 않을까 생각한다. 언론개혁 역시 폭풍처럼 몰아쳐 전광석화처럼 추석 전에 완수할 것을 목표로 하겠다”고 밝혔습니다.

■ “포털 댓글창 허위조작정보 유통 제어 논의…YTN·TBS 국정조사 추진”

언론개혁 특위는 징벌적 손해배상 제도 도입(언론중재법 개정) 외에도 ▲윤석열 정권 방송장악 사후 처리 ▲유튜브 허위 조작 정보 대책 마련 ▲포털사이트 개혁 ▲언론재단 개혁 등의 과제를 앞으로 논의합니다.

이 중 포털사이트 개혁의 경우 댓글 창 관련 논의에 집중하기로 했습니다.

특위 간사를 맡고 있는 노종면 의원은 비공개회의 후 기자들과 만나 “포털은 공정한 진입, (기사) 노출이 합리적이고 공정하게 이뤄지는가, 투명성 확보 등 여러 논점이 있다”면서 “개혁 대상을 댓글 창을 통한 허위 조작정보의 유통을 어떻게 제어할 것인가에 집중하기로 의견을 모았다”고 밝혔습니다.

아울러 특위 부위원장을 맡은 김현 의원은 “윤석열 정부의 방송 장악으로 피해받은 분들과 피해받은 방송사, YTN과 TBS에 대해 국정조사가 반드시 필요하다”고 재차 밝혔습니다.

윤석열 정부에서 YTN은 공기업 보유 지분이 민간기업에 매각되며 민영화됐고, TBS는 서울시 출연금이 삭감·폐지됐고 행정안전부는 출연기관 해제를 고시했습니다.

앞으로 언론개혁 특위는 관련 단체 등과 간담회와 토론회 등을 열어 쟁점 사안을 논의하고, 다음달 중으로 특위 차원의 언론중재법 개정안 등을 마련할 예정입니다.

노 의원은 “국정감사가 시작되고 예산 국회가 시작되면 개혁 이슈가 끼어들 여지가 줄어들 수 있다는 정무적 우려를 갖고 있다”면서 “당 지도부는 개혁 관련 입법을 굳이 늦출 필요가 없다고 보고 있고, 실기 우려를 하고 있다. 서둘러 입법 하겠다는 것은 당연한 목표”라고 말했습니다.

