뉴스 5

17명 사상 ‘광주 학동 참사’ 책임자들 징역형 확정

입력 2025.08.14 (17:13) 수정 2025.08.14 (17:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
속초·익산·경주 집 사도 1주택…‘세컨드 홈’ 확대

속초·익산·경주 집 사도 1주택…‘세컨드 홈’ 확대

다음
17명의 사상자를 낸 광주 학동 철거건물 붕괴 참사의 책임자들이 최대 징역 2년 6개월의 확정판결을 받았습니다.

대법원은 오늘 붕괴 당시 굴착기를 운전한 재하도급 업체 대표은 징역 2년 6개월, 하청업체 현장소장은 징역 2년, 철거 감리자는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 확정했습니다.

2021년 광주광역시 동구 학동4구역 재개발 사업지에서 철거 중이던 건물이 무너져 시내버스를 덮치면서 9명이 숨지고 8명이 다쳤습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 17명 사상 ‘광주 학동 참사’ 책임자들 징역형 확정
    • 입력 2025-08-14 17:13:11
    • 수정2025-08-14 17:25:04
    뉴스 5
17명의 사상자를 낸 광주 학동 철거건물 붕괴 참사의 책임자들이 최대 징역 2년 6개월의 확정판결을 받았습니다.

대법원은 오늘 붕괴 당시 굴착기를 운전한 재하도급 업체 대표은 징역 2년 6개월, 하청업체 현장소장은 징역 2년, 철거 감리자는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 확정했습니다.

2021년 광주광역시 동구 학동4구역 재개발 사업지에서 철거 중이던 건물이 무너져 시내버스를 덮치면서 9명이 숨지고 8명이 다쳤습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’

[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 <br>안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”

이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.