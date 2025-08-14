영상K

케데헌 공식 SNS에 올라온 깜짝 공지…“스크린으로 함께!” [지금뉴스]

입력 2025.08.14 (17:15)

"아니, 생각했던 것보다 훨씬 더 심각하잖아?"

케이팝 데몬 헌터스 속 헌트릭스 매니저의 고민, '케데헌 팬 페이지가 왜 없냐'는 팬들의 댓글을 보더니, "심각하다"고 반응합니다.

그리고 "여러분의 요청에 응답한다"며 케데헌 공식 SNS를 열었습니다.

"팬심은 여기 모여"라고 전했습니다.

"단 한 번의 주말, 오는 23~24일, 영화관에서 케데헌을 상영한다"는 깜짝 소식도 알렸습니다.

미국 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 새크라멘토, 산호세, 캐나다 오타와, 킹스턴, 몬트리올 등의 일부 영화관에서 상영이 진행됩니다.

케데헌 관람과 함께 다 같이 OST 노래를 부르는 '싱어롱 상영회'입니다.

"혼문을 봉인할 수 있게 함께 노래해달라"는 문구가 적힌 포스터도 공개됐습니다. (포스터 아래 첨부)

케이팝 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계 보이그룹 사자 보이스와 경쟁하며 노래로, 악령으로부터 세상을 보호한다는 스토리의 '케데헌', 지난 13일 1억 8460만 시청수를 돌파하며 넷플릭스 역대 흥행 영화 2위에 올랐습니다.

케데헌 OST '골든'은 미국 빌보드 '핫 100'과 영국 오피셜 '톱 100'에서 모두 1위를 석권했습니다.

'골든' 고음 구간을 부르는 K팝 스타들의 이른바 '골든 챌린지'가 잇따르는 등 케데헌 인기 돌풍은 그칠 줄 모르고 있습니다.

(영상편집: 이성규)

신선민
신선민 기자

