경제

정부, ‘철강 관세’ 포항에 “산업위기 선제대응지역 신속 검토”

입력 2025.08.14 (17:19) 수정 2025.08.14 (17:22)

정부가 미국의 철강 관세 강화로 어려움을 겪고 있는 경북 포항시를 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정할지 여부를 신속히 검토하겠다고 밝혔습니다.

기획재정부와 산업통상자원부는 오늘(14일) 경북 포항시청에서 지자체와 철강기업 관계자들과 함께 ‘현장 릴레이 간담회’를 열고 이 같은 방침을 밝혔습니다.

참석자들은 철강산업 위기가 지역 전체 경제로 확산하지 않도록 선제 대응이 필요하다는 데 의견을 같이했습니다. 고용 안정 지원과 지역 협력업체·소상공인을 위한 금융 지원도 시급하다는 지적이 나왔습니다.

산업부 오승철 산업기반실장은 “포항시와 지역 기업의 현재 여건을 고려해 ‘산업위기 선제대응 지역’ 지정 여부를 신속히 검토하겠다”고 말했습니다.

기재부 윤인대 차관보도 “관계 부처와 지원 수단 등을 검토해 조속한 지원이 진행될 수 있도록 뒷받침하겠다”고 했습니다.

이날 참석 기업들은 글로벌 공급과잉, 미국의 관세 강화 등 최근 통상 이슈로 인해 수출 기업들이 큰 어려움을 겪고 있다며 제도적 지원도 요청했습니다.

특히 철강산업의 근본적인 경쟁력 강화를 위해 탄소 저감, 에너지 효율화 등과 관련한 기업의 연구개발(R&D)에 정부의 적극적인 지원이 필요하다고 건의했습니다.

정부는 철강산업의 저탄소 전환, 인공지능 전환(AX) 등 산업고도화를 위한 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
정재우
정재우 기자

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

