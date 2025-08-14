홈플러스 노조·입점 점주들 “MBK, 점포 폐점 중단해야…책임 전가 말라”

기업 회생 절차 중인 홈플러스가 어제(13일) 비상 경영을 선언하며 15개 점포를 순차적으로 폐점하겠다고 밝힌 데 대해, 노동조합과 입점 점주들이 중단을 촉구했습니다.



민주노총 마트노조 홈플러스 지부는 오늘(14일) 국회 소통관에서 더불어민주당 을지로위원회 등과 기자회견을 열고 “홈플러스의 대주주인 MBK파트너스는 홈플러스 폐점을 즉각 중단하라”고 요구했습니다.



노조는 “15개 점포 순차 폐점 계획은 그동안 사측이 말해온 홈플러스 ‘통 매각’ 의지를 스스로 포기한 것이자, 회생 절차를 악용한 MBK의 먹튀 계획 실행 선언”이라고 주장했습니다.



이어 “15개 점포는 수천 명의 노동자와 입점 업주가 생계를 이어온 터전으로, 문을 닫게 되면 지역 경제는 직격탄을 맞고 많은 이들의 생계가 나락으로 떨어질 것”이라면서 “이것이 홈플러스 사측이 말하는 회생이냐”라고 비판했습니다.



노조는 “홈플러스 사태 발생 이후 5개월이 넘도록 10만 명에 달하는 노동자와 입점 업주가 생계의 벼랑 끝에 내몰렸지만, 이번 사태를 초래한 MBK 김병주 회장은 홈플러스를 해체해 먹튀 할 생각만 하고 있다”면서 “MBK는 홈플러스 폐점을 즉각 중단하고 회사를 살리기 위한 자구 노력부터 하라”고 요구했습니다.



또 국회는 홈플러스 사태 청문회를 즉시 개최하고, 수사당국은 MBK파트너스 김병주 회장을 즉각 구속 수사해야 한다고 주장했습니다.



김병국 홈플러스 입점 업주 협의회 회장도 오늘 기자회견에서 “입점 업주들에 대한 그 어떤 배려와 사전 협의도 없이 MBK와 홈플러스의 유불리에 의해 결정된 폐점을 우리가 그대로 따라야 하는 것이냐”고 비판했습니다.



이어 “홈플러스가 폐점할 거라고, 투자금이 공중분해 될 거라고 예상하며 입점한 업주들은 단 한 명도 없다”면서 “지역 경제의 한 축이자 입점 업주들의 생존권이 달려 있는 홈플러스 점포의 폐점은 반드시 중단돼야 한다”고 강조했습니다.



홈플러스 일반노동조합도 어제 성명을 내고 “MBK가 투자하면 15개 점포는 폐점하지 않아도 되고, 수익 구조를 개선할 수 있다”면서 “위기 극복을 위한 MBK의 책임과 역할이 보이지 않는다”고 지적했습니다.



또 “이번 15개 점포 폐점은 직원들을 흔들고 혼란스럽게 하여 스스로 회사를 떠나게 만들려는 획책이자 인적 구조조정”이라고 주장했습니다.



일반노조는 “MBK는 홈플러스 문제에 대한 책임을 정부와 납품업체, 건물 임대주와 직원들에게 전가하고 있다”면서 “MBK 김병주 회장을 국회 청문회에 세워 책임을 묻고 책임지게 할 것”이라고 밝혔습니다.



앞서 홈플러스는 어제 경영 위기 극복을 위한 ‘고강도 자구책’을 실행하겠다며, 68개 임대 점포 가운데 임대료 조정 협상에 진전이 없는 15개 점포를 내년 5월까지 순차적으로 폐점하기로 결정했다고 발표했습니다.



폐점 대상 점포는 서울 가양·시흥점, 경기 일산·수원 원천·안산 고잔·화성 동탄점, 인천 계산점 등 수도권 7곳과 부산 장림·가만점, 대전문화점, 대구 동촌점, 울산 북구·남구점, 충남 천안신방점, 전북 전주완산점 등 모두 15곳입니다. 여기서 일하는 직원들은 1천5백여 명 규모로 알려졌습니다.



또 다음 달 1일부터 본사 전 직원 1천3백여 명을 대상으로 희망자에 한해 올해 12월까지 무급 휴직을 시행하기로 했습니다.



아울러 회생절차가 개시된 올해 3월부터 시행 중인 ‘임원 급여 일부 반납’을 기업 회생이 성공할 때까지 연장하기로 결정했습니다.



