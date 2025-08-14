모스탄 교수 입국에 공항 무단 점거·퇴거 불응한 60대 2명 송치

지난달 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 입국했을 때 인천국제공항에서 열린 집회에서 입국장을 무단 점거하고 퇴거 명령에 불응한 60대 남성 2명이 검찰에 넘겨졌습니다.



인천국제공항경찰단은 오늘(14일) 폭력행위처벌법상 공동퇴거불응·업무방해 혐의로 60대 남성 2명을 송치했다고 밝혔습니다.



이들은 지난달 14일 인천국제공항 제2터미널 입국장에서 공항공사의 사전 허가 없이 열린 집회에 참석해 무단으로 공항을 점거하고 퇴거 명령을 따르지 않은 혐의를 받고 있습니다.



당시 제2터미널 입국장에서는 탄 교수 환영 집회와 입국 반대 집회가 동시에 열렸으며 6백여 명이 참석했습니다.



인천국제공항공사는 공항시설법 위반 등 혐의로 집회에 참석한 보수·진보 단체 모두 경찰에 수사 의뢰한 바 있습니다.



경찰은 참고인 조사와 현장 폐쇄회로(CC)TV를 통해 주도적으로 범행에 가담한 2명만 혐의가 있다고 최종적으로 판단했습니다.



국가중요시설인 인천공항 내에서의 집회와 시위는 원칙적으로 금지됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



