[퇴근길 날씨] 내일 오후까지 중부 비…다시 폭염 찾아와
입력 2025.08.14 (17:26) 수정 2025.08.14 (17:36)
현재, 비는 대부분 잦아들었습니다.
남부 내륙은 오늘 소나기가 내릴 수 있겠습니다.
중부지방은 내일 오후까지 비가 조금 더 이어집니다.
5에서 40mm가 예상됩니다.
폭우가 좀 잠잠해지자 다시 폭염이 찾아왔습니다.
전남과 영남, 제주에 폭염 경보가 발효 중입니다.
광복절인 내일 하늘은 점차 맑아지겠고 충청과 남부지방은 자외선도 강하겠습니다.
영남 지역은 한때 소나기가 내릴 수 있습니다.
내일 아침 서울과 전주 25도로 오늘과 비슷하겠습니다.
한낮에 서울 32도, 대구 34도가 되겠고 습도도 높아 전국적으로 무덥겠습니다.
바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠지만 당분간 남해안과 제주 해안은 높은 너울이 밀려오겠습니다.
비가 그친 뒤 점차 무더워지겠습니다.
날씨 전해드렸습니다.
김규리 기상캐스터/그래픽:남현서
- 입력 2025-08-14 17:26:37
- 수정2025-08-14 17:36:24
김규리 기상캐스터 kuri@kbs.co.kr김규리 기상캐스터의 기사 모음
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.