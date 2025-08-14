사회

청소년 문신 지워준 ‘사랑의 지우개’…10년간 479명 시술

입력 2025.08.14 (17:28) 수정 2025.08.14 (17:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

몸에 문신을 새긴 뒤 지우고 싶어 하는 청소년들에게 무료로 문신 제거 시술을 해주는 ‘사랑의 지우개’ 사업이 올해로 10년을 맞았습니다.

경찰청은 오늘(14일) 오후 서울 서초구 대한피부과학회 사무실에서 사랑의 지우개 협약 체결 10주년 기념식을 열고 학회와 피부과 병원에 감사패를 수여했습니다.

경찰청과 피부과 병원들이 협력한 사랑의 지우개 사업은 지난 2015년 시작해 10년간 청소년 479명의 문신 제거를 도왔습니다.

경찰이 매년 문신 제거를 원하는 청소년을 모집해 학회에 전달하면, 학회는 문신 정도와 시술 가능 여부 등을 고려해 대상자를 선정하고 전국의 피부과와 연결해 시술을 받도록 했습니다.

시술을 받은 한 청소년은 “한때 호기심과 남에게 세게 보이고 싶은 마음으로 새겼던 문신이 시간이 지날수록 창피하고 부끄러웠다”며, “친구들에게 문신 지우는 과정을 보여주고 오히려 더 떳떳해졌다”고 말했습니다.

무료 시술에 참여한 피부과 의사들은 큰 보람을 느꼈다는 소감을 전했고, 학회 측은 앞으로도 경찰청과 협력해 사업을 지속해 나가겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경찰청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 청소년 문신 지워준 ‘사랑의 지우개’…10년간 479명 시술
    • 입력 2025-08-14 17:28:36
    • 수정2025-08-14 17:31:28
    사회
몸에 문신을 새긴 뒤 지우고 싶어 하는 청소년들에게 무료로 문신 제거 시술을 해주는 ‘사랑의 지우개’ 사업이 올해로 10년을 맞았습니다.

경찰청은 오늘(14일) 오후 서울 서초구 대한피부과학회 사무실에서 사랑의 지우개 협약 체결 10주년 기념식을 열고 학회와 피부과 병원에 감사패를 수여했습니다.

경찰청과 피부과 병원들이 협력한 사랑의 지우개 사업은 지난 2015년 시작해 10년간 청소년 479명의 문신 제거를 도왔습니다.

경찰이 매년 문신 제거를 원하는 청소년을 모집해 학회에 전달하면, 학회는 문신 정도와 시술 가능 여부 등을 고려해 대상자를 선정하고 전국의 피부과와 연결해 시술을 받도록 했습니다.

시술을 받은 한 청소년은 “한때 호기심과 남에게 세게 보이고 싶은 마음으로 새겼던 문신이 시간이 지날수록 창피하고 부끄러웠다”며, “친구들에게 문신 지우는 과정을 보여주고 오히려 더 떳떳해졌다”고 말했습니다.

무료 시술에 참여한 피부과 의사들은 큰 보람을 느꼈다는 소감을 전했고, 학회 측은 앞으로도 경찰청과 협력해 사업을 지속해 나가겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경찰청 제공]
윤봄이
윤봄이 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프·푸틴 휴전 합의 못해 …트럼프 “젤렌스키에 <br>달려”

트럼프·푸틴 휴전 합의 못해 …트럼프 “젤렌스키에 달려”
트럼프-푸틴 회담, 준비된 오찬도 생략한 채 종료

트럼프-푸틴 회담, 준비된 오찬도 생략한 채 종료
‘집사’ 김예성 구속…김건희 “특검 2차 조사 응할 것”

‘집사’ 김예성 구속…김건희 “특검 2차 조사 응할 것”
‘15명 사상’ 동대문 화재 ‘방화’였다…경찰, 30대 남성 구속영장 신청

‘15명 사상’ 동대문 화재 ‘방화’였다…경찰, 30대 남성 구속영장 신청
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.