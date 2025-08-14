사회

복도에 자전거 댔다고…이웃 주민 흉기로 위협한 40대 여성 구속 송치

입력 2025.08.14 (17:38) 수정 2025.08.14 (18:07)

복도에 자전거를 댄 이웃 주민에게 흉기를 꺼내 위협한 여성이 검찰에 넘겨졌습니다.

수서경찰서는 이웃 주민을 흉기로 위협한 40대 여성 A 씨를 특수협박과 재물손괴, 스토킹처벌법 위반 혐의로 구속 송치했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 7일 저녁 7시 20분쯤 서울 강남구 역삼동에 있는 한 다세대주택에서 옆집 이웃을 흉기로 위협한 혐의를 받습니다.

A 씨는 주택 복도에 놓인 이웃 주민의 자전거를 망가뜨린 직후, 주민과 마주치자 미리 들고 있던 흉기로 위협한 것으로 파악됐습니다.

범행 당시 A 씨는 술에 취한 상태는 아니었던 것으로 확인됐습니다.

