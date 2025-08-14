정치

통일부, 김여정 담화에 “남북관계 정상화 일관되게 추진”

입력 2025.08.14 (17:44) 수정 2025.08.14 (18:08)

통일부는 김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 정부의 긴장완화 조치를 ‘기만극’이라고 깎아내리는 담화를 냈음에도 “남북관계가 서로에게 도움이 되는 관계로 전환될 수 있도록 앞으로도 정상화, 안정화 조치를 일관되게 추진해나갈 것”이라고 밝혔습니다.

통일부 당국자는 오늘(14일) 기자들과 만나 김여정 담화에 대한 평가를 묻는 질문에 “지난 3년간 강 대 강의 남북관계를 선 대 선의 시간으로 바꾸기 위해서는 의연하고 긴 호흡으로 접근해야 할 것”이라며 이같이 말했습니다.

그러면서 “한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위해서는 남북 모두의 성의 있는 자세와 지속적인 행동 조치들이 필요하다”고 밝혔습니다.

이 당국자는 또 김 부부장이 담화를 낸 시점에 대해 이재명 대통령의 8·15 경축사, 오는 18일 시작되는 정례 한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS·Ulchi Freedom Shield) 연습, 오는 25일 한미정상회담 등을 고려한 것으로 생각한다고 말했습니다.

아울러 김 부부장이 한국에 대해선 대화 가능성을 차단하면서도 미국에 대해선 여지를 남긴 데 대해서는 “(북한은) 가장 근본적인 문제를 해결할 수 있는 상대는 미국이라 보고 있다”며 “미국과의 관계를 좀 더 우선하는 북한의 입장이 반영된 것으로 본다”고 평가했습니다.

김 부부장은 이날 ‘서울의 희망은 어리석은 꿈에 불과하다’ 제목의 담화를 내고 “확성기를 철거하든, 방송을 중단하든, 훈련을 연기하든 축소하든 우리는 개의치 않으며 관심이 없다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

장혁진
장혁진 기자

