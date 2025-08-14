[크랩] 애플스토어 들어오고 ‘유령 골목’됐다는 가로수길 근황
입력 2025.08.14 (17:53)
한때 '패피'와 쇼핑객의 성지였던 서울 강남의 가로수길.
국내 첫 애플 스토어가 들어서며 황금 상권이 되려나 싶었는데, 오히려 이게 상권을 망친 계기가 됐다는 분석이 나오는데요.
잘 나갈 줄만 알았던 가로수길이 어쩌다 공실률 41%를 찍게 되었는지 크랩이 파헤쳐봤습니다.
https://youtu.be/zWVtYLFJOlI
https://youtu.be/zWVtYLFJOlI
김소영 기자
