[알뜰픽] 3천 원대 통닭·990원 삼겹살…대형마트 먹거리 파격 할인

광복절 연휴이자 막바지 휴가 성수기를 맞아, 대형마트 3사가 저마다 다양한 먹거리 할인 행사를 마련했습니다.



이마트는 행사 카드 결제 시 통닭 한 마리를 3480원에 가져갈 수 있습니다.



브랜드 한우와 손질 민물장어는 반값, 제로 탄산음료와 국산 두부도 2개 이상 사면 반값입니다.



롯데마트는 대형 멜론 한 통에 9990원, 삼겹살과 목심은 반값 행사로 100그램당 1290원에 판매합니다.



광복절 당일에는 행사 카드 결제 시 달걀 한 판을 5990원씩에 판매합니다.



홈플러스는 미국산 삼겹살과 목심을 100그램당 990원에 선보입니다.



미국산 프라임 척아이롤, 초이스 부채살은 40% 할인합니다.



라면과 비스킷 등 가공식품도 3개 9900원에 만나볼 수 있습니다.



