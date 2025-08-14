[알뜰픽] 3천 원대 통닭·990원 삼겹살…대형마트 먹거리 파격 할인
입력 2025.08.14 (18:02) 수정 2025.08.14 (18:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광복절 연휴이자 막바지 휴가 성수기를 맞아, 대형마트 3사가 저마다 다양한 먹거리 할인 행사를 마련했습니다.
이마트는 행사 카드 결제 시 통닭 한 마리를 3480원에 가져갈 수 있습니다.
브랜드 한우와 손질 민물장어는 반값, 제로 탄산음료와 국산 두부도 2개 이상 사면 반값입니다.
롯데마트는 대형 멜론 한 통에 9990원, 삼겹살과 목심은 반값 행사로 100그램당 1290원에 판매합니다.
광복절 당일에는 행사 카드 결제 시 달걀 한 판을 5990원씩에 판매합니다.
홈플러스는 미국산 삼겹살과 목심을 100그램당 990원에 선보입니다.
미국산 프라임 척아이롤, 초이스 부채살은 40% 할인합니다.
라면과 비스킷 등 가공식품도 3개 9900원에 만나볼 수 있습니다.
그래픽:정서율 유승호
이마트는 행사 카드 결제 시 통닭 한 마리를 3480원에 가져갈 수 있습니다.
브랜드 한우와 손질 민물장어는 반값, 제로 탄산음료와 국산 두부도 2개 이상 사면 반값입니다.
롯데마트는 대형 멜론 한 통에 9990원, 삼겹살과 목심은 반값 행사로 100그램당 1290원에 판매합니다.
광복절 당일에는 행사 카드 결제 시 달걀 한 판을 5990원씩에 판매합니다.
홈플러스는 미국산 삼겹살과 목심을 100그램당 990원에 선보입니다.
미국산 프라임 척아이롤, 초이스 부채살은 40% 할인합니다.
라면과 비스킷 등 가공식품도 3개 9900원에 만나볼 수 있습니다.
그래픽:정서율 유승호
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [알뜰픽] 3천 원대 통닭·990원 삼겹살…대형마트 먹거리 파격 할인
-
- 입력 2025-08-14 18:02:22
- 수정2025-08-14 18:42:43
광복절 연휴이자 막바지 휴가 성수기를 맞아, 대형마트 3사가 저마다 다양한 먹거리 할인 행사를 마련했습니다.
이마트는 행사 카드 결제 시 통닭 한 마리를 3480원에 가져갈 수 있습니다.
브랜드 한우와 손질 민물장어는 반값, 제로 탄산음료와 국산 두부도 2개 이상 사면 반값입니다.
롯데마트는 대형 멜론 한 통에 9990원, 삼겹살과 목심은 반값 행사로 100그램당 1290원에 판매합니다.
광복절 당일에는 행사 카드 결제 시 달걀 한 판을 5990원씩에 판매합니다.
홈플러스는 미국산 삼겹살과 목심을 100그램당 990원에 선보입니다.
미국산 프라임 척아이롤, 초이스 부채살은 40% 할인합니다.
라면과 비스킷 등 가공식품도 3개 9900원에 만나볼 수 있습니다.
그래픽:정서율 유승호
이마트는 행사 카드 결제 시 통닭 한 마리를 3480원에 가져갈 수 있습니다.
브랜드 한우와 손질 민물장어는 반값, 제로 탄산음료와 국산 두부도 2개 이상 사면 반값입니다.
롯데마트는 대형 멜론 한 통에 9990원, 삼겹살과 목심은 반값 행사로 100그램당 1290원에 판매합니다.
광복절 당일에는 행사 카드 결제 시 달걀 한 판을 5990원씩에 판매합니다.
홈플러스는 미국산 삼겹살과 목심을 100그램당 990원에 선보입니다.
미국산 프라임 척아이롤, 초이스 부채살은 40% 할인합니다.
라면과 비스킷 등 가공식품도 3개 9900원에 만나볼 수 있습니다.
그래픽:정서율 유승호
-
-
모은희 기자 monnie@kbs.co.kr모은희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.