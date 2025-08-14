“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

< 2025 KBS 땅꺼짐 안전지도 >



PC: https://news.kbs.co.kr/special/sinkholemap2025/main.html

모바일: https://news.kbs.co.kr/special/sinkholemap2025/m_main.html



KBS 땅꺼짐 안전지도 예시 KBS 땅꺼짐 안전지도 예시

각 지점들을 클릭하면 발생 시점, 공사 이름, 규모 등 세부 정보가 뜹니다. 모든 좌표는 ‘지번 주소’를 기준으로 했기 때문에, 내가 사는 곳 주변에 관련 데이터가 얼마나 몰려 있는지, 즉 위험 요소가 어느 정도인지 직접 확인할 수 있습니다.

구 단위 통합정보 예시 구 단위 통합정보 예시

동 단위 통합정보 예시 동 단위 통합정보 예시

※ 지도를 보기 전 꼭 알아둬야 할 점



○ 지도를 구성할 때 사용한 주소는 자료에 기재된 주소를 기준으로 입력했습니다. 이 때문에 실제 발생 장소와는 차이가 있을 수 있습니다.

○ KBS가 확보한 11만여 건의 자료 가운데, 국가정보보안관리 규정에 따라 정확한 위치를 공개할 수 없는 정보와 지번이 불분명한 자료는 '지하안전 관련 데이터' 지도 시각화에서는 제외했습니다.

○ 다만, 이들 자료는 구·동 단위로 통합한 통계값에는 포함했습니다.

○ 본 시각화 자료는 2025년 4월까지 수집된 데이터를 기준으로 작성했습니다.

