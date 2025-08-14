국제

이스라엘 재무장관, 동예루살렘-서안 분리 정착촌 계획 승인

입력 2025.08.14 (18:43) 수정 2025.08.14 (18:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

극우 성향의 베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관이 동예루살렘과 요르단강 서안을 분리하는 정착촌 계획을 승인했다고 로이터통신이 현지 시각 14일 보도했습니다.

스모트리히 장관실은 이 조치가 팔레스타인 국가 수립 계획을 무산시킬 것이라며 "서안의 기존 정착지와 예루살렘 사이에 주택 3천401채를 건설하는 계획에 대해 장관이 직접 설명할 것"이라고 밝혔습니다.

베냐민 네타냐후 총리가 장기 보류됐던 이 계획의 승인에 동의했는지는 확인되지 않았습니다.

팔레스타인과 세계 주요 국가는 이 계획이 서안 지역을 두 조각으로 나누고 국제사회의 비난을 초래할 것이라고 주장해 왔습니다.

이에 이스라엘은 2012년부터 이 지역에 정착촌을 건설하는 계획을 보류해 왔습니다.

네타냐후 총리가 이끄는 현 이스라엘 내각은 지난 5월 요르단강 서안에 유대인 정착촌 22곳을 추가로 건설하겠다는 계획을 공식 발표했습니다.

스모트리히 재무장관을 비롯해 연립정부에 참여하는 일부 극우 인사는 요르단강 서안을 이스라엘 영토로 병합해야 한다는 주장을 펴고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이스라엘 재무장관, 동예루살렘-서안 분리 정착촌 계획 승인
    • 입력 2025-08-14 18:43:23
    • 수정2025-08-14 18:44:01
    국제
극우 성향의 베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관이 동예루살렘과 요르단강 서안을 분리하는 정착촌 계획을 승인했다고 로이터통신이 현지 시각 14일 보도했습니다.

스모트리히 장관실은 이 조치가 팔레스타인 국가 수립 계획을 무산시킬 것이라며 "서안의 기존 정착지와 예루살렘 사이에 주택 3천401채를 건설하는 계획에 대해 장관이 직접 설명할 것"이라고 밝혔습니다.

베냐민 네타냐후 총리가 장기 보류됐던 이 계획의 승인에 동의했는지는 확인되지 않았습니다.

팔레스타인과 세계 주요 국가는 이 계획이 서안 지역을 두 조각으로 나누고 국제사회의 비난을 초래할 것이라고 주장해 왔습니다.

이에 이스라엘은 2012년부터 이 지역에 정착촌을 건설하는 계획을 보류해 왔습니다.

네타냐후 총리가 이끄는 현 이스라엘 내각은 지난 5월 요르단강 서안에 유대인 정착촌 22곳을 추가로 건설하겠다는 계획을 공식 발표했습니다.

스모트리히 재무장관을 비롯해 연립정부에 참여하는 일부 극우 인사는 요르단강 서안을 이스라엘 영토로 병합해야 한다는 주장을 펴고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰, ‘주식 차명거래’ 의혹 이춘석 의원 소환

[속보] 경찰, ‘주식 차명거래’ 의혹 이춘석 의원 소환
[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’

[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”

이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.