경제

최태원 47.5억 정의선 45억 구광모 47.1억…상반기 급여 공개

입력 2025.08.14 (18:43) 수정 2025.08.14 (18:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재용 회장을 제외한 4대 그룹 총수들이 올해 상반기에 45억 원 넘게 급여를 받았습니다.

오늘(14일) 각 사가 공시한 반기보고서에 따르면, 최태원 SK그룹 회장은 올해 상반기 SK하이닉스와 SK(주)에서 총 47억 5천만 원의 보수를 받았습니다.

SK하이닉스가 30억 원, SK(주)가 17억 5천만 원의 보수를 각각 최 회장에게 지급했습니다.

정의선 현대차그룹 회장은 현대차, 기아, 현대모비스로부터 올해 상반기 총 45억 원의 보수를 받았습니다.

현대차로부터 받은 보수가 22억 5천만 원이었고, 기아와 현대모비스가 각각 13억 5천만 원, 9억 원씩이었습니다.

이는 총액으로 따지면 지난해보다 7억 8천만 원가량 많은 금액입니다. 정 회장은 지난해까지 현대차와 현대모비스에서만 급여를 받았는데, 올해부터는 기아에서도 보수를 수령합니다.

구광모 LG그룹 회장은 그룹 지주사인 (주)LG에서만 올해 상반기 47억 천4백만 원을 보수로 수령했습니다.

구 회장은 지난해 상반기 58억 3천9백만 원을 받았는데, 올해는 이보다 19%가량 줄었습니다.

이재용 삼성그룹 회장은 2017년부터 무보수 경영 활동을 이어가고 있고, 올해도 보수를 받지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 최태원 47.5억 정의선 45억 구광모 47.1억…상반기 급여 공개
    • 입력 2025-08-14 18:43:24
    • 수정2025-08-14 18:44:52
    경제
이재용 회장을 제외한 4대 그룹 총수들이 올해 상반기에 45억 원 넘게 급여를 받았습니다.

오늘(14일) 각 사가 공시한 반기보고서에 따르면, 최태원 SK그룹 회장은 올해 상반기 SK하이닉스와 SK(주)에서 총 47억 5천만 원의 보수를 받았습니다.

SK하이닉스가 30억 원, SK(주)가 17억 5천만 원의 보수를 각각 최 회장에게 지급했습니다.

정의선 현대차그룹 회장은 현대차, 기아, 현대모비스로부터 올해 상반기 총 45억 원의 보수를 받았습니다.

현대차로부터 받은 보수가 22억 5천만 원이었고, 기아와 현대모비스가 각각 13억 5천만 원, 9억 원씩이었습니다.

이는 총액으로 따지면 지난해보다 7억 8천만 원가량 많은 금액입니다. 정 회장은 지난해까지 현대차와 현대모비스에서만 급여를 받았는데, 올해부터는 기아에서도 보수를 수령합니다.

구광모 LG그룹 회장은 그룹 지주사인 (주)LG에서만 올해 상반기 47억 천4백만 원을 보수로 수령했습니다.

구 회장은 지난해 상반기 58억 3천9백만 원을 받았는데, 올해는 이보다 19%가량 줄었습니다.

이재용 삼성그룹 회장은 2017년부터 무보수 경영 활동을 이어가고 있고, 올해도 보수를 받지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
정재우
정재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰, ‘주식 차명거래’ 의혹 이춘석 의원 소환

[속보] 경찰, ‘주식 차명거래’ 의혹 이춘석 의원 소환
[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’

[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”

이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.