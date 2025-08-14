최태원 47.5억 정의선 45억 구광모 47.1억…상반기 급여 공개

이재용 회장을 제외한 4대 그룹 총수들이 올해 상반기에 45억 원 넘게 급여를 받았습니다.



오늘(14일) 각 사가 공시한 반기보고서에 따르면, 최태원 SK그룹 회장은 올해 상반기 SK하이닉스와 SK(주)에서 총 47억 5천만 원의 보수를 받았습니다.



SK하이닉스가 30억 원, SK(주)가 17억 5천만 원의 보수를 각각 최 회장에게 지급했습니다.



정의선 현대차그룹 회장은 현대차, 기아, 현대모비스로부터 올해 상반기 총 45억 원의 보수를 받았습니다.



현대차로부터 받은 보수가 22억 5천만 원이었고, 기아와 현대모비스가 각각 13억 5천만 원, 9억 원씩이었습니다.



이는 총액으로 따지면 지난해보다 7억 8천만 원가량 많은 금액입니다. 정 회장은 지난해까지 현대차와 현대모비스에서만 급여를 받았는데, 올해부터는 기아에서도 보수를 수령합니다.



구광모 LG그룹 회장은 그룹 지주사인 (주)LG에서만 올해 상반기 47억 천4백만 원을 보수로 수령했습니다.



구 회장은 지난해 상반기 58억 3천9백만 원을 받았는데, 올해는 이보다 19%가량 줄었습니다.



이재용 삼성그룹 회장은 2017년부터 무보수 경영 활동을 이어가고 있고, 올해도 보수를 받지 않았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



