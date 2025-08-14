국제

‘미국 에너지 구매 약속’ 베트남, 미국산 원유 수입 개시

입력 2025.08.14 (18:43) 수정 2025.08.14 (18:46)

미국산 에너지 구매 등을 통해 대미 무역흑자를 축소하기로 약속한 베트남이 미국산 원유 수입을 시작했습니다.

베트남 기업 빈선 정유·석유화학은 11월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 100만 배럴을 사들였다고 로이터 통신이 소식통을 인용해 전했습니다.

원자재 정보업체 케이플러 데이터에 따르면 베트남이 가장 최근 미국산 원유를 수입한 것은 지난해 12월이었으며, 이번 미국산 원유 구매는 올해 들어 처음인 것으로 전해졌습니다.

이 회사는 사들인 원유는 스위스의 다국적 원자재 거래기업 머큐리아로부터 원유를 사들인 것으로 알려졌습니다.

그동안 베트남은 쿠웨이트, 브루나이, 리비아 등지에서 원유를 들여왔지만, 올해 도널드 트럼프 미 행정부로부터 46% 고율 관세 예고를 받은 뒤 무역 협상을 하면서 미국산 원유·액화천연가스(LNG) 등 에너지 수입을 크게 늘리겠다는 방안을 미국 측에 내놓았습니다.

베트남의 지난해 대미 상품 무역흑자는 역대 최대인 천235억 달러, 약 171조 원으로, 중국·멕시코에 이어 세 번째로 컸습니다.

베트남은 또 미국산 농산물과 보잉사 항공기 수입도 크게 늘리는 등의 방안을 제시했습니다. 그 결과 지난달 초순 미국은 베트남산 상품에 20%의 국가별 수입 관세(상호관세)를 부과하고 베트남은 미국산 상품에 대한 관세를 0%로 낮추는 등의 조건으로 무역 협상을 타결했습니다.

다만 그 이후 태국·인도네시아·말레이시아·필리핀·캄보디아 등 다수 동남아 국가는 베트남보다 1%포인트 낮은 19%의 상호관세 부과 조건으로 관세 협상을 마무리했습니다. 이에 따라 베트남은 향후 대미 관세 측면에서 주변 경쟁국들과 비슷하거나 다소 불리한 위치가 됐습니다.

