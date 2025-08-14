안양서 80대 몰던 차량 신호대기 중 돌진…5명 부상

오늘(14일) 오전 9시 20분쯤 경기 안양시 동안구의 한 편도 3차로 도로에서 좌회전 신호 대기 중이던 80대 A 씨의 제네시스 차량이 앞으로 돌진했습니다.



A 씨 차량은 같은 차선 앞쪽에 있던 미니쿠퍼 차량과 스포티지 차량을 연달아 들이받은 뒤, 옆 차선의 제네시스 차량을 추돌하고 신호등까지 충격한 뒤 멈춰 섰습니다.



이 사고로 A 씨와 동승자, 피해 차량 운전자 3명 등 총 5명이 약하게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



