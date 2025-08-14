정의선 현대차그룹 회장 올 상반기 보수 45억 원
입력 2025.08.14 (18:43) 수정 2025.08.14 (18:46)
정의선 현대차그룹 회장이 올해 상반기 45억 원의 보수를 받았습니다.
오늘(14일) 현대차그룹 계열사 반기보고서에 따르면 정 회장은 현대차로부터 22억 5,000만 원, 기아로부터 13억 5,000만 원, 현대모비스로부터 9억 원을 보수로 수령했습니다.
합산액인 45억 원은 정 회장의 지난해 상반기 보수(37억 1,800만 원)보다 7억 8,200만 원 늘어난 액수입니다.
정 회장은 지난해까지 현대차그룹 계열사 중에선 현대차와 현대모비스에서 급여를 받았지만 올해부터는 기아에서도 보수를 받습니다.
현대차그룹의 장재훈 부회장은 같은 기간 13억 6,000만 원의 보수를 받았습니다.
호세 무뇨스 현대차 사장은 9억 3,500만 원을, 송호성 기아 사장은 7억 6,400만 원을 수령했습니다.
