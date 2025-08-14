사회

‘같이 살자’ 요구 거절하자 사실혼 관계 여성 살해 40대 체포

입력 2025.08.14 (18:45) 수정 2025.08.14 (18:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

별거 중인 사실혼 관계의 여성을 찾아가 살해한 40대가 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 평택경찰서는 살인 혐의로 A 씨를 긴급체포해 조사 중이라고 오늘(14일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 13일 오후 9시부터 자정 사이 평택시 소재 사실혼 관계의 40대 여성 B 씨가 사는 아파트에서 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.

B 씨의 아들은 귀가 직후인 14일 0시 30분쯤 "어머니가 쓰러져 숨을 쉬지 않는다"고 119에 신고했습니다.

B 씨는 병원으로 이송됐지만 오늘 오전 4시쯤 숨졌습니다.

경찰은 아파트 CCTV 영상 등을 토대로 A 씨가 B 씨를 상대로 범행한 뒤 도주한 것으로 보고 수사에 착수했습니다.

A 씨를 추적하던 경찰은 그로부터 자수하겠다는 연락을 받았고, 정오쯤 경찰서를 찾아온 A 씨를 긴급체포했습니다.

A 씨는 최근 별거를 시작한 B 씨를 찾아가 재결합을 요구했으나 거절당하자 화가 나 범행했다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌습니다.

두 사람 간 가정폭력 등의 신고 이력은 없는 것으로 나타났습니다.

경찰은 A 씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청하고, B씨의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘같이 살자’ 요구 거절하자 사실혼 관계 여성 살해 40대 체포
    • 입력 2025-08-14 18:45:44
    • 수정2025-08-14 18:48:18
    사회
별거 중인 사실혼 관계의 여성을 찾아가 살해한 40대가 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 평택경찰서는 살인 혐의로 A 씨를 긴급체포해 조사 중이라고 오늘(14일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 13일 오후 9시부터 자정 사이 평택시 소재 사실혼 관계의 40대 여성 B 씨가 사는 아파트에서 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.

B 씨의 아들은 귀가 직후인 14일 0시 30분쯤 "어머니가 쓰러져 숨을 쉬지 않는다"고 119에 신고했습니다.

B 씨는 병원으로 이송됐지만 오늘 오전 4시쯤 숨졌습니다.

경찰은 아파트 CCTV 영상 등을 토대로 A 씨가 B 씨를 상대로 범행한 뒤 도주한 것으로 보고 수사에 착수했습니다.

A 씨를 추적하던 경찰은 그로부터 자수하겠다는 연락을 받았고, 정오쯤 경찰서를 찾아온 A 씨를 긴급체포했습니다.

A 씨는 최근 별거를 시작한 B 씨를 찾아가 재결합을 요구했으나 거절당하자 화가 나 범행했다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌습니다.

두 사람 간 가정폭력 등의 신고 이력은 없는 것으로 나타났습니다.

경찰은 A 씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청하고, B씨의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김보담
김보담 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰, ‘주식 차명거래’ 의혹 이춘석 의원 소환

[속보] 경찰, ‘주식 차명거래’ 의혹 이춘석 의원 소환
[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’

[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”

이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.