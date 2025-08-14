두산 박정원 회장, 상반기 보수 163억…RSU만 90억 원어치

박정원 두산그룹 회장이 올해 상반기 163억 원의 보수를 받았습니다.



오늘(14일) 두산그룹 계열사 반기보고서에 따르면 박 회장은 올해 상반기 급여 17억 5,000만 원, 단기 성과급 56억 3,000만 원, 양도제한조건부주식(RSU) 89억 3,000만 원을 받아 총 163억 원의 보수를 수령했습니다.



일반 급여와 단기성과급은 지난해 수준이지만 지난해까지 현금으로 주던 장기성과급을 올해 처음 주식으로 지급해 금액이 크게 늘었다고 두산그룹은 설명했습니다.



두산그룹은 전 임원을 대상으로 3년 전부터 RSU 제도를 도입했습니다.



박 회장의 경우 3년 전 부여 시점 주가보다 올해 2월 지급 시점 주가가 4.3배 올라 주식평가액이 89억 3,000만 원까지 늘었습니다.



