폐업 소상공인에 교육·수당 확대 등 취업 지원

정부가 폐업한 소상공인의 취업을 돕기 위한 지원을 강화합니다.



중소벤처기업부는 오늘(14일) 서울 중구 서울고용복지플러스센터에서 노용석 차관 주재로 '소상공인 회복 및 안전망 강화'를 위한 세 번째 간담회를 갖고 '폐업 소상공인 취업지원 강화방안'을 발표했습니다.



중기부는 ▲폐업 소상공인의 국민취업제도 연계 확대 ▲중장년 폐업 소상공인 일 경험 기회 확장 ▲폐업 소상공인 고용 사업주에 고용촉진장려금 지급 ▲폐업 소상공인 취업 및 근속 시 정책 자금 채무 부담 완화 등의 방안을 발표했습니다.



중기부의 소상공인 재기를 돕는 '희망리턴패키지' 참가자가 고용부의 '국민취업지원제도'도 함께 참여할 경우, 취업마인드셋 기초·심화 교육, 직업 훈련 외에 최대 6개월간 120만 원의 연계 수당을 받을 수 있습니다.



중기부는 희망리턴패키지에서 자격증을 취득했거나 직업 훈련을 이수한 만 50세 이상 폐업 소상공인을 발굴해 고용부의 '중장년 경력지원제'로 연결도 돕습니다.



선정된 소상공인은 월 150만 원의 참여 수당을 받으며 일 경험을 쌓을 수 있습니다.



희망리턴패키지 이수 폐업 소상공인을 6개월 이상 고용한 사업주는 1년간 최대 720만 원의 고용촉진장려금을 받습니다.



지원금은 채용 후 6개월, 12개월 시점에 분할 지급될 예정입니다.



취업에 성공해 임금 근로자로 근무하는 폐업 소상공인에겐 상환기간 연장 인센티브를 제공합니다.



1년 이상 근속하고 성실 상환 시 0.5%포인트(p) 금리 인하 혜택도 지원합니다.



노 차관은 "지난해 폐업 사업자 수가 100만 개를 넘어서는 등 소상공인 어려움이 지속되고 있다"며 "이들이 아픔을 딛고 다시 도약할 수 있도록 촘촘한 폐업·재기 안전망 구축에 힘쓰겠다"고 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!