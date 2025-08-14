뉴스 7

[뉴스7 헤드라인]

입력 2025.08.14 (19:00) 수정 2025.08.14 (19:05)

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…“진술 거부”

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…“진술 거부”

구속 후 첫 특검 조사…대부분 혐의 ‘진술 거부’

구속 상태인 김건희 여사가 오늘 특검에 출석해 조사를 받았습니다. 구속 후 진행된 첫 조삽니다. 특검은 공천개입 의혹부터 집중 조사한 걸로 전해졌는데, 김 여사는 대부분 질문에 진술을 거부했습니다.

‘극한 호우’ 피해 속출…내일부터 다시 ‘무더위’

수도권에 내린 이번 집중 호우로 지금까지 1명이 숨지고, 2백 건 넘는 시설 피해가 발생한 것으로 집계됐습니다. 남부 지방 곳곳에선 폭염주의보가 폭염경보로 강화된 가운데, 내일부턴 다시 폭염이 찾아오겠습니다.

김여정 “확성기 철거 안 해”…유화책엔 “허망한 꿈”

김여정 북한 노동당 부부장이, 북한이 대남 확성기 일부를 철거했다는 최근 우리 군 발표를 정면 반박했습니다. 우리 군은 북한의 주장은 사실이 아니라는 입장입니다. 김 부부장은 우리 정부의 최근 긴장 완화 조치에 대해서도 '허망한 개꿈' 이라고 평가절하했습니다.

“지방에 한 채 더 사도 1주택”…세금 혜택 확대

정부가 지방 미분양 문제 등을 해결하기 위해 세금 혜택을 확대합니다. 집이 있는 사람이 지방에 집을 한 채 더 사도 '1주택자'로 간주하겠다는 건데, 강릉과 익산, 속초 등 인구 감소가 심한 9개 지역이 새로 포함됐습니다.

