대구시, 경제부총리 만나 현안·국비 지원 요청

김정기 대구시장 권한대행은 오늘 정부 서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나, 지역 핵심 현안과 내년도 국비 사업에 대한 지원을 요청했습니다.



김 대행은 대구경북신공항 건설 사업의 제도적 지원과 함께 정부 주도 추진을 위한 범정부 TF 구성을 건의했습니다.



또 로봇·바이오 산업의 인공지능 전환 지원 사업과 3D프린팅 의료공동제조소 실증 사업, 미래모빌리티 인공지능 검증시스템 구축 사업 등의 국비 지원도 요청했습니다.



