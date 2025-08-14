국세청 ‘미래 혁신 추진단’ 첫 회의…“AI에 역량 집중”

국세청은 오늘(14일) ‘미래 혁신 추진단’이 첫 번째 회의를 열고 분과별 민간 전문위원 16명을 위촉했다고 밝혔습니다.



전문위원들은 “현재의 복합 위기 상황을 극복하기 위한 국가 재정의 기능과 이를 뒷받침하는 국세청의 역할이 어느 때보다 중요하다”며 “국세청이 보유한 정보기술(IT) 인프라와 전문 기술, 데이터를 효과적으로 융합해 국가적 과제인 인공지능(AI) 혁신의 선도부처로 자리매김하도록 역량을 집중하자”고 말했습니다.



추진단은 앞으로 주기적으로 전체 회의를 해 분과별 과제 진행 상황을 공유하고 올해 말까지 분과별 추진 과제를 종합적으로 정리해 ‘국세청 미래 혁신 종합 방안’을 마련할 계획입니다.



오늘 회의에서는 앞으로 구성될 ‘온라인 국민자문단’ 모집 방안도 논의했습니다.



미래 국세행정 발전에 관심 있는 이는 누구나 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr)를 통해 신청하면 됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]





