경제

국세청 ‘미래 혁신 추진단’ 첫 회의…“AI에 역량 집중”

입력 2025.08.14 (19:10) 수정 2025.08.14 (19:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국세청은 오늘(14일) ‘미래 혁신 추진단’이 첫 번째 회의를 열고 분과별 민간 전문위원 16명을 위촉했다고 밝혔습니다.

전문위원들은 “현재의 복합 위기 상황을 극복하기 위한 국가 재정의 기능과 이를 뒷받침하는 국세청의 역할이 어느 때보다 중요하다”며 “국세청이 보유한 정보기술(IT) 인프라와 전문 기술, 데이터를 효과적으로 융합해 국가적 과제인 인공지능(AI) 혁신의 선도부처로 자리매김하도록 역량을 집중하자”고 말했습니다.

추진단은 앞으로 주기적으로 전체 회의를 해 분과별 과제 진행 상황을 공유하고 올해 말까지 분과별 추진 과제를 종합적으로 정리해 ‘국세청 미래 혁신 종합 방안’을 마련할 계획입니다.

오늘 회의에서는 앞으로 구성될 ‘온라인 국민자문단’ 모집 방안도 논의했습니다.

미래 국세행정 발전에 관심 있는 이는 누구나 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr)를 통해 신청하면 됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국세청 ‘미래 혁신 추진단’ 첫 회의…“AI에 역량 집중”
    • 입력 2025-08-14 19:10:44
    • 수정2025-08-14 19:55:31
    경제
국세청은 오늘(14일) ‘미래 혁신 추진단’이 첫 번째 회의를 열고 분과별 민간 전문위원 16명을 위촉했다고 밝혔습니다.

전문위원들은 “현재의 복합 위기 상황을 극복하기 위한 국가 재정의 기능과 이를 뒷받침하는 국세청의 역할이 어느 때보다 중요하다”며 “국세청이 보유한 정보기술(IT) 인프라와 전문 기술, 데이터를 효과적으로 융합해 국가적 과제인 인공지능(AI) 혁신의 선도부처로 자리매김하도록 역량을 집중하자”고 말했습니다.

추진단은 앞으로 주기적으로 전체 회의를 해 분과별 과제 진행 상황을 공유하고 올해 말까지 분과별 추진 과제를 종합적으로 정리해 ‘국세청 미래 혁신 종합 방안’을 마련할 계획입니다.

오늘 회의에서는 앞으로 구성될 ‘온라인 국민자문단’ 모집 방안도 논의했습니다.

미래 국세행정 발전에 관심 있는 이는 누구나 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr)를 통해 신청하면 됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김진화
김진화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환
김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말

김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말
해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?

해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.