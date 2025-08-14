서울 아파트값 상승 폭, 한 주 만에 하락 전환

동영상 고정 취소

한국부동산원이 8월 둘째 주 전국 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 서울 아파트값은 전주보다 0.1%, 소폭 상승한 것으로 나타났습니다.



전주 0.14% 상승 폭과 비교하면 상승폭은 0.04% 포인트 감소했는데, 증가세로 돌아선 지 일주일 만에 상승폭이 다시 축소됐습니다.



한국부동산원은 "매수 관망세가 이어지고 전반적인 매수 문의가 감소해 지난주 대비 상승 폭이 축소됐다"고 분석했습니다.



