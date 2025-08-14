대구시, 80주년 광복절 기념 사업 추진
대구시가 제80주년 광복절을 맞아 다양한 기념 사업을 펼칩니다.
먼저 독립 유공자 유족 440명과 생계 곤란 손자녀 천3백여 명에게 위문금을 줍니다.
또 오늘부터 사흘간 광복회원과 독립 유공자, 동반가족은 도시철도를 무료로 탈 수 있습니다.
광복절 당일인 내일은 대구오페라하우스와 코오롱 야외음악당 등에서 항일운동을 기리는 경축 행사를 엽니다.
