대구시, 80주년 광복절 기념 사업 추진

대구시가 제80주년 광복절을 맞아 다양한 기념 사업을 펼칩니다.



먼저 독립 유공자 유족 440명과 생계 곤란 손자녀 천3백여 명에게 위문금을 줍니다.



또 오늘부터 사흘간 광복회원과 독립 유공자, 동반가족은 도시철도를 무료로 탈 수 있습니다.



광복절 당일인 내일은 대구오페라하우스와 코오롱 야외음악당 등에서 항일운동을 기리는 경축 행사를 엽니다.



